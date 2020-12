Russo, Boca y la Libertadores: "Si se da una final con River, será bienvenida"

Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo habló este mediodía en conferencia de prensa a modo de previa del duelo revancha que tendrá Boca ante Inter de Porto Alegre, aunque no faltó la pregunta por una posible final ante River, reeditando lo sucedido en la Libertadores 2018.

"El primer objetivo es Inter y seguramente hablando del futuro nos gustaría, pero nosotros hablamos del presente. Hay que tener respeto de todos los equipos que están en la Copa, son situaciones especiales que si se dan bienvenidas: las tendremos que resolver como corresponde, es la Libertadores", indicó.

El entrenador que tiene a Boca clasificado a la fase ganadores de la Copa Diego Maradona agregó: "Uno cuando habla de la Copa no anda eligiendo los rivales. Los que van apareciendo están dentro de las circunstancias y todo lo que viene bienvenido sea si uno aspira a algo grande como es la Copa. Vendrá en el momento en que le toque venir. Con el grupo no hablamos de eso, necesitamos el presente y es Inter de Porto Alegre: desviarnos hoy no tiene sentido. Si tenemos la suerte de pasar nos tendremos que enfocar en Racing como objetivo, porque la Libertadores no te da margen. Después vienen los momentos donde todo fluye, hoy son claros los objetivos que tenemos pero no porque no tengamos anhelo, sino porque entendemos que es así y por respeto también. Es muy parejo todo. Si la idea es estar arriba, le tenés que ganar a todos pero pensamos en nosotros".

En cuanto a la revancha ante los brasileños, Russo reconoció que evaluará las condiciones físicas de los jugadores para definir el once: "Estamos en un momento de buenos niveles donde cuesta elegir y queremos volver a repetir algunas cosas. Hasta no ver hoy cómo están, que estaban todos bien salvo Ramón (Ábila), buscaremos lo mejor".

El entrenador tiene decidido el equipo para jugar el miércoles contra Internacional, en busca de los cuartos de final: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Edwin Cardona, Sebastián Villa; Carlos Tevez.