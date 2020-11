Russo: "Lo que más me preocupa que nos conviertan"

Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo habló en conferencia de prensa en la previa del duelo de Boca del miércoles contra Internacional de Porto Alegre, en el comienzo de la llave de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Fiel a su estilo, de hablar sin decir, el entrenador no confirmó si Eduardo Salvio será titular, tras recuperarse del desgarro que sufrió contra Newell´s, pero si avisó que viajará con la delegación: "El Toto está muy bien, pero nos tomamos todo el tiempo para definir. Está trabajando a la par, por eso lo llevamos a Brasil y llegado el momento tomaremos la decisión".

En tanto, sobre la serie, avisó: "Me gusta definir en la Bombonera, pero la Copa está muy pareja. Inter es un equipo de Brasil y lo respetamos mucho. Son partidos de 180 minutos, no de 90 nada más, pero sabemos lo que significa la Copa para Boca".

En tanto, sobre las últimas derrotas ante Talleres de Córdoba y Lanús en la Copa Liga Profesional, reflexionó: "Me preocupa que nos conviertan. El balance lo hacemos siempre, más allá de si ganás, empatás o perdés. Hay muchos que necesitan minutos porque estuvimos mucho sin jugar y a algunos les ha costado. No nos gusta perder y no estamos acostumbrados a eso. Estamos tan acostumbrados a ganar que parece que son todos errores".