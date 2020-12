Russo: "Son partidos de Copa entre equipos de un mismo país: peleados, luchados, trabados, hay que seguir"

Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo habló en conferencia de prensa en el Cilindro de Avellaneda tras la derrota de Boca 1-0 contra Racing por la ida de los cuartos de la Copa Libertadores.

El DT Xeneize se mostró confiado de cara a la vuelta: "Son partido de Copa entre equipos de un mismo país, peleados, luchados, trabados, nadie le saca ventaja a nadie. Ahora hay que seguir. Forma parte del juego esto".

"Se hizo muy lento después del gol, como son los partidos de Copa. Estos niveles en Cuartos son así, el que hace un gol lo cuida y protege de todas las maneras", analizó.

"Hay cosas del equipo que me gustaron y otras que no, nada más", y sobre la polémica del VAR en la omisión a la roja a Melgarejo, dijo: "No me puedo detener en eso. Debo ver la jugada otra vez más tranquilo. Son decisiones arbitrales que cuestan. Me fijo en lo mío".