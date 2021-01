Salvio y ¿sus últimos días en Boca?: "Si viene algo mejor para mí, me voy a ir porque sé la situación del país"

Toto Salvio

Eduardo Salvio brindó una extensa entrevista con ESPN donde tocó todos los temas: la dura derrota contra Santos, el reto de Tevez, el título contra Banfield y su futuro incierto en el club.

"Si llego a tener algo que sea mejor, lo analizaré, si es algo mejor para mí, me voy a ir. Quiero vivir en Madrid. Si me tengo que quedar, me voy a quedar contento y feliz porque estoy en el club donde toda la vida fui hincha", comentó.

Y agregó: "Mi mamá y mi papá no quieren que me vaya, tengo a todos mis amigos acá... Son muchas cosas que tendría que analizar, no puedo mirar solamente por mí, tengo que mirar por ellos también".

"Económicamente, el mundo árabe es mejor. Cobro la mitad de lo que cobraba en Benfica. Ahí haría la diferencia, pero en felicidad y fútbol, no hay comparación. Lo que uno vive en Boca es muy difícil igualarlo con otro lado. La felicidad, el prestigio que te da Boca, todo lo que es el Mundo Boca en otro lugar del mundo no lo vas a tener. Sin dudas que ahora soy más conocido de lo que era antes", reveló Toto.

Sobre el reto de Tevez en el partido contra Santos, Toto le bajó el precio y dijo que "son cosas del partido" y que tiene "una gran relación con Carlitos".

Para finalizar, habló del Consejo de Fútbol y su relación con Cascini, Delgado, Bermúdez y Riquelme: "No es algo de estar todos los días junto con ellos, no estamos todo el tiempo con gran conexión. Nos hablan cuando creen que es el momento, pero después no tanto. Román me habló cuando se enteró de mi problema personal y me dijo que lo llame en cualquier momento, a la madrugada, cuando sea".