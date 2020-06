Sand criticó a la dirigencia de Lanús y analiza retirarse: "Si siguen con esta postura, no vuelvo ni loco"

Sand

José Sand, delantero de Lanús, criticó a la dirigencia de su club porque le ofrecen solamente un contrato por seis meses y no por un año y medio como pretende y admitió que el conflicto lo llevó a analizar la posibilidad de retirarse.

"Estoy cerca de cumplir 40 años y esta situación te hace replantearte sobre el retiro. Yo quiero jugar un poco más y terminar adentro de la cancha, pero si la dirigencia sigue con esta postura no vuelvo ni loco", sostuvo el goleador en entrevista con la Oral Deportiva.

"La dirigencia me ofrece seis meses de contrato y yo quiero un año y medio. Siempre pasa lo mismo, ya estoy acostumbrado a estas negociaciones. Ahora hace mucho que no hablo con ellos, pero la verdad es que no hay nada pactado", añadió.