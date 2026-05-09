Impacto total: qué dijo Mario Pergolini sobre su mamá en Otro día perdido horas antes de su muerte

Fue allí que deslizó con una sonrisa pícara: "Pero me vino a (la cabeza)... y justo pasa uno con una combinación horrenda, y dije 'mirá mi mamá cuánta verdad'. Ese consejo de madre que uno dice 'mamá quién se va a preocupar'; y lo vi pasar y dije 'mirá qué calzoncillo que tiene'", disparó poniéndole humor al doloroso momento que atravesaba durante las últimas horas de vida de su mamá.

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Pero claro que ya el año pasado, más precisamente en el mes de agosto, Mario Pergolini había elogiado a Beatriz durante su entrevista a Julieta Díaz, Pilar Gamboa y Soledad Villamil. En medio de la charla en la que las actrices promocionaban la obra teatral Las hijas, el conductor expresó su parecer sobre su madre.

Aunque sin dejar de lado su clásica ironía, Mario comenzó diciendo: “Mi mamá nos está viendo ahora. No, mentira. Es ciega”, al tiempo que confesó orgulloso: “Mi mamá es una mujer que, y esto lo entendí de grande, siempre me educó con mucha libertad. La tenía todo el día encima, pero cuando vi todo lo que había hecho y lo que me dejó hacer, pensé ‘La verdad esta tipa me dejó hacer un montón…’ Me sentí un prisionero estúpido”.

Al tiempo que concluyó recordando: “Cuando empecé a hacer La TV Ataca (1991), me dijo que estaba muy mal. Me dijo ‘Vos tenés que ir a un médico y si es el SEDRONAR, mejor así lo solucionamos rápido. No quiero que veas ni a este, ni a este, ni a este. Yo me había ido a vivir solo a los 19, 20 años y a los dos años ya andaba con Charly García”.

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Cómo se conoció la noticia de la muerte de la mamá de Mario Pergolini

Un momento de profundo dolor atraviesa por estas horas a Mario Pergolini. El jueves último se conoció la triste noticia de la muerte de su madre, situación que obligó a modificar por completo la programación prevista de Otro Día Perdido, el ciclo que el conductor lleva adelante en la pantalla de El Trece.

Quien informó públicamente lo sucedido fue el periodista Pablo Montagna, que utilizó sus redes sociales para explicar por qué el programa no salió al aire ni el jueves ni el viernes, como estaba pautado originalmente.

“Falleció la madre de Mario Pergolini. Debido a esto, no se grabó el programa de hoy y en su lugar se emitirá lo mejor de la temporada de Otro Día Perdido”, escribió el periodista, llevando claridad a los televidentes sobre la ausencia del conductor en pantalla.

pablo montagna pergolini

A raíz de esta dolorosa situación personal, desde la producción del ciclo tomaron la decisión de reemplazar las emisiones habituales por un compilado especial con algunos de los momentos más destacados de la temporada. De esta manera, el programa continuó al aire mientras Pergolini se mantiene alejado de sus compromisos laborales para atravesar el duelo junto a sus seres queridos.

Por el momento, el conductor eligió mantenerse en silencio y no realizó declaraciones públicas sobre el fallecimiento de su madre. A dos días de conocerse la noticia, se sabe que permanece acompañado por su entorno más cercano, que intenta contenerlo en medio del difícil momento emocional que enfrenta.

Mientras tanto, desde el canal ubicado en Constitución confirmaron cuándo será el regreso de Mario Pergolini a su rutina laboral. Según trascendió, el conductor retomará las grabaciones de Otro Día Perdido el próximo lunes 11 de mayo, una vez transcurridos estos días marcados por el dolor y la intimidad familiar.