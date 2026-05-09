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Apareció en su habitación, la abusó y le hizo una extraña amenaza

La denuncia fue radicada por una joven de 23 años en la localidad bonaerense de Berisso.

Una joven de 23 años radicó una denuncia por abuso sexual en la localidad bonaerense de Berisso.

Una joven de 23 años radicó una denuncia por abuso sexual en la localidad bonaerense de Berisso.

Una joven de 23 años radicó una denuncia por abuso sexual en la localidad bonaerense de Berisso contra un hombre al que conoce desde hace aproximadamente diez años.

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Según el relato, difundido en las últimas horas por medios locales, el acusado utilizó una escalera para acceder al balcón y luego ingresar a la habitación ubicada en el segundo piso de la vivienda.

La víctima contó que esa noche había asistido a una fiesta junto a un grupo de amigos y regresó antes a su domicilio junto a su hija de 4 años. Ya en su casa y mientras dormía relató que el hombre la manoseó por debajo de la ropa. También señaló que la besó sin su consentimiento, lo que la dejó en estado de shock.

De acuerdo a la denuncia, el agresor escapó del lugar cuando escuchó que el hermano de la joven lo llamaba desde la vereda. Antes de huir, la habría amenazado con “hacerle una macumba” si decidía denunciarlo.

La causa ahora se encuentra en manos de la Justicia. Por el momento, se desconoce la identidad del acusado y si fue detenido.

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