Apareció en su habitación, la abusó y le hizo una extraña amenaza

De acuerdo a la denuncia, el agresor escapó del lugar cuando escuchó que el hermano de la joven lo llamaba desde la vereda. Antes de huir, la habría amenazado con “hacerle una macumba” si decidía denunciarlo.

La causa ahora se encuentra en manos de la Justicia. Por el momento, se desconoce la identidad del acusado y si fue detenido.