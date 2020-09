Scaloni: "El equipo funciona sin Di María y no voy a tocarlo"

Scaloni

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, volvió a referirse a Ángel Di María tras las declaraciones del mediocampista de PSG ante varios medios, en las que no ocultó su fastidio por quedar afuera de la convocatoria para los partidos ante Ecuador y Bolivia por el inicio de las Eliminatorias.

"No me preocupa que esté enojado. Lo aprecio y lo valoro, pero después de la Copa América, en esos seis partidos el equipo funcionó sin él. El equipo funciona sin Di María y no voy a tocarlo. No forma parte de esta convocatoria, pero él no está afuera de la Selección", afirmó el técnico en entrevista con Radio Continental.