Se terminaron los pretextos y vuelven los entrenamientos en el fútbol argentino

Miguel Ángel Russo ya eligió el lugar de descanso de Boca en la pretemporada.

El fútbol vuelve a los entrenamientos. Por fin se acaba una espera tediosa. Se terminaron los pretextos. Había una necesidad de poner en marcha a los futbolistas profesionales, que curiosamente no se contempló antes. Pero esto ya pasó.

Los planteles de Primera División fueron testeados en estas horas. El Ministerio de Salud le recomendó a la AFA no hacer los test de diagnóstico (PCR) si el jugador no arroja síntomas. La AFA compró para los clubes los serológicos, prueba que no logran diagnosticar los contagios además de tener margen de error y ser más económicos. Esto generó controversias entre los propios médicos de los clubes porque no estaba establecido previamente en el protocolo.

El gobierno argumenta que no es una cuestión de disponibilidad de test ya que poseen en el Malbrán 200.000 y ya compraron otros 450.000.

Ante el cambio de planes, las instituciones salieron a comprar los hisopados. Salvo Lanús y Colón los demás clubes ya testearon con PCR a sus planteles. Los que dieron positivo fueron Agustín Almendra, en Boca; Ezequiel Centurión en River; Fabricio Bustos en Independiente; Thiago Almada y Ricardo Álvarez en Vélez; Federico Torres, Franco Quinteros, Nicolás Linares en Banfield; Valentín Burgoa, Marcelo Fretes, Agustín Álvarez, Agustín Manzur en Godoy Cruz; Iván Bolaño y Diego Morales de Tigre.

No habrá que temer a mayores contagios. El virus está entre nosotros y los jugadores no pueden ser inmunes. Esta semana se completarán los test y no habría que descartar nuevos casos.

A estos futbolistas no se los deberá estigmatizar por ser positivos. Pasó masivamente en muchos planteles de Europa. El Barcelona tuvo 7 futbolistas con coronavirus y ni siquiera reveló la identidad de ellos para preservar la mirada inquisidora y el Atlético de Madrid anunció 2 casos antes de partir a Lisboa para jugar en la Champions League.

El ministro de salud Ginés González García dijo en Radio La Red AM910 que “depende ahora de una gran responsabilidad de todos los protagonistas, por eso tomamos una medida global para toda la primera división. No era un capricho no autorizar, nosotros y los clubes queremos cuidar a los jugadores. Esperemos que funcione bien”.

Los entrenamientos comenzarán en tandas de 6 jugadores en cada campo de juego. Si los contagios no se disparan, los clubes pedirán desde el lunes 24 de agosto instrumentar la mencionada “burbuja sanitaria”. En esa fase los entrenamientos serán colectivos y deberán extremarse los testeos de manera más rigurosa porque se tratará de una concentración para profundizar la preparación.

Pueden surgir dificultades como ocurre en todo el mundo, por ello el propio Ginés admitió que “no descarta que deban tomar alguna medida de retroceso”, aunque su ilusión es que eso no pase.

El futbolista argentino deberá obrar con profesionalismo y precaución. De sus cuidados dependerá que eviten ser juzgados como irresponsables. Sepan que muchos los esperarán agazapados por los simples malditos prejuicios.