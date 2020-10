Sebastián Villa seguirá sin jugar en Boca a pesar del gol en el amistoso y el "permiso" de Daniela Cortés

Sebastián Villa

A pesar de que jugó en los últimos dos partidos, Sebastián Villa, no estará en la lista de concentrados para el partido de Boca frente a Caracas, que se jugará el jueves a las 21.30 en La Bombonera. Más allá de las versiones sobre su futuro, la decisión del club es la misma y es que el colombiano no juegue.

El delantero que atraviesa un proceso judicial por violencia de género, no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico a raíz de una medida dirigencial hasta que no se resuelva su situación. De hecho, no participó en ninguno de los tres encuentros del Xeneize desde la reanudación de la actividad.

El colombiano solo jugó los últimos dos amistosos (frente a Arsenal y Estudiantes de Río Cuarto) y justamente en el segundo convirtió un gol. Su presencia generó sorpresa y algún interrogante sobre la chance de que se modifique la determinación y pueda volver a participar de partidos oficiales.

Más aún luego de que Daniela Cortés, quien denunció a Villa, y Fernando Burlando, su abogado, declararan que no tenían inconvenientes en que el futbolista tuviera posibilidades de hacer su trabajo. El legista de la expareja del delantero reconoció que desde Boca le consultaron por esa chance.