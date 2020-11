Para la visita a Newell's, Russo pondrá a todos los titulares y Villa tiene chances de ser titular

Sebastián Villa

Miguel Ángel Russo tiene la idea de jugar el próximo domingo en Rosario ante Newell's por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional con la base del equipo campeón en la última Superliga y la posible vuelta del colombiano Sebastián Villa.

Russo mezcló titulares y suplentes en la práctica de esta mañana pero el equipo para el domingo será con mayoría de los habituales titulares y la posible presencia desde el arranque de Villa, quien atraviesa un proceso judicial por una causa de violencia de género.

El posible once sería con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Guillermo Fernández y Villa o Edwin Cardona; Carlos Tevez y Franco Soldano o Ramón Ábila.

En la práctica de hoy once contra once, más allá de no parar un equipo titular, puso del mismo lado a Sebastián Villa, Carlos Tevez y Franco Soldano, mientras que para el otro conjunto estaban Mauro Zárate y Wanchope.

Villa será convocado a un partido oficial por primera vez luego de que la dirigencia decidió que no juegue partidos por los puntos hasta que la Justicia no falle en la causa por violencia de género que le inició su ex pareja Daniela Cortes.

El jugador, una de las figuras del Boca campeón, fue también preseleccionado por el entrenador de la selección de Colombia, Carlos Queiroz, para los próximos dos partidos por las eliminatorias para el Mundial 2022.