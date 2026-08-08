"Gracias por enseñarle a amar estos colores": la emotiva despedida de Newell's a Jorge Messi

Tras conocerse la noticia de la muerte de Jorge Messi, Newell’s Old Boys, club del que Lionel Messi y su familia son reconocidos hinchas, publicó un sentido mensaje para despedirlo.
Jorge Messi murió este sábado a la madrugada, a los 68 años, en un sanatorio de Rosario.
Jorge Messi murió este viernes, a los 68 años, en un sanatorio de Rosario.
Tras conocerse la noticia de la muerte de Jorge Messi, Newell’s Old Boys, club del que Lionel Messi y su familia son reconocidos hinchas, publicó un sentido mensaje para despedirlo.
“El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario”, expresó la institución en el inicio del comunicado publicado este sábado.
Newell’s recordó a Jorge como un reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino.
También destacó la importancia que tuvo en la trayectoria de su hijo. “Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini”.
El club remarcó además el acompañamiento de Jorge durante las distintas etapas de la carrera de Lionel: “Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial”.
Uno de los pasajes más emotivos del comunicado estuvo dedicado al vínculo de Jorge con los colores rojinegros. “Gracias por enseñarle a amar estos colores”, expresó Newell’s en referencia al amor de Lionel Messi por el club rosarino.
El mensaje terminó con una breve despedida: “Hasta siempre, leproso”.
Este sábado, como señal de duelo por la muerte de Jorge Messi, Newell’s Old Boys izó la bandera de la institución a media asta.