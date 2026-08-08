"Gracias por enseñarle a amar estos colores": la emotiva despedida de Newell's a Jorge Messi

El club remarcó además el acompañamiento de Jorge durante las distintas etapas de la carrera de Lionel: “Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial”.

Uno de los pasajes más emotivos del comunicado estuvo dedicado al vínculo de Jorge con los colores rojinegros. “Gracias por enseñarle a amar estos colores”, expresó Newell’s en referencia al amor de Lionel Messi por el club rosarino.

El mensaje terminó con una breve despedida: “Hasta siempre, leproso”.

Newell’s izó la bandera a media asta

Este sábado, como señal de duelo por la muerte de Jorge Messi, Newell’s Old Boys izó la bandera de la institución a media asta.