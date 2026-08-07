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Tras su paso por River, Maxi Salas fue presentado como flamante refuerzo de Independiente Rivadavia

El delantero fue presentado como refuerzo de la Lepra tras quedar marginado en el Millonario. Sus duras frases contra River y las cifras del pase.

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Tras su paso por River, Maxi Salas fue presentado como flamante refuerzo de Independiente Rivadavia

Maximiliano Salas comenzó a perder terreno de manera paulatina en el River Plate conducido por Eduardo Coudet a fines del campeonato pasado, situación que derivó en que quedara apartado del plantel profesional. Luego de semanas de incertidumbre sobre su futuro deportivo, el delantero fue presentado oficialmente en Independiente Rivadavia de Mendoza.

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El club mendocino oficializó el fichaje a través de un video publicado en sus canales oficiales. En la pieza audiovisual se observa la llegada del atacante al predio de la institución, sus primeros movimientos luciendo la camiseta de la Lepra y un encuentro con juveniles de las divisiones inferiores, acompañado por una voz en off que lo define categóricamente como “un refuerzo de primer nivel”.

Por qué Alfredo Berti eligió a Maxi Salas y qué dijo el delantero sobre su salida de River

La confirmación del traspaso se dio tras el expreso pedido del entrenador de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, quien reveló los motivos detrás de la elección para reemplazar una baja de peso en la plantilla. “Cuando se fue Sebastián Villa, el primero en el que pensé fue en Maxi Salas. Esperemos que nos ayude y nosotros a él”, manifestó el director técnico sobre la necesidad de cubrir el lugar vacante que dejó el colombiano tras su partida a Boca Juniors.

Por su parte, el propio futbolista rompió el silencio en una entrevista brindada a Radio La Red, donde expresó su marcado malestar por el trato recibido en el cuadro de Núñez antes de concretarse su salida. “Estoy muy enojado con River, nos trataron muy mal. No merecíamos terminar así”, declaró el correntino de 28 años en referencia al grupo de profesionales que fueron marginados del trabajo con el primer equipo.

Cuáles son las cifras y los detalles de la transferencia entre River e Independiente Rivadavia

Los términos del acuerdo establecen que River cedió a Maximiliano Salas a préstamo por un año, sin cargo y con una opción de compra fijada en una cifra cercana a los 4 millones de dólares por el 50% del pase. En un principio, la dirigencia del club de Núñez pretendía transferirlo de forma definitiva para recuperar parte de la inversión realizada en julio de 2025, cuando pagó 8 millones de euros para ejecutar su cláusula de rescisión en Racing Club. Sin embargo, ante la ausencia de propuestas de compra, la CD optó por conceder la cesión temporal.

De esta manera, el atacante nacido en Curuzú Cuatiá buscará sumar minutos de juego y competir en la Copa Libertadores durante este semestre. Su ciclo en River concluye con un registro de 37 partidos disputados, siete goles convertidos y dos asistencias. Su última presentación oficial con la camiseta del Millonario tuvo lugar el pasado 27 de mayo, día en que anotó el único tanto en la victoria frente a Sporting Cristal por la Copa Sudamericana.

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