Tras su paso por River, Maxi Salas fue presentado como flamante refuerzo de Independiente Rivadavia

Por su parte, el propio futbolista rompió el silencio en una entrevista brindada a Radio La Red, donde expresó su marcado malestar por el trato recibido en el cuadro de Núñez antes de concretarse su salida. “Estoy muy enojado con River, nos trataron muy mal. No merecíamos terminar así”, declaró el correntino de 28 años en referencia al grupo de profesionales que fueron marginados del trabajo con el primer equipo.

Cuáles son las cifras y los detalles de la transferencia entre River e Independiente Rivadavia

Los términos del acuerdo establecen que River cedió a Maximiliano Salas a préstamo por un año, sin cargo y con una opción de compra fijada en una cifra cercana a los 4 millones de dólares por el 50% del pase. En un principio, la dirigencia del club de Núñez pretendía transferirlo de forma definitiva para recuperar parte de la inversión realizada en julio de 2025, cuando pagó 8 millones de euros para ejecutar su cláusula de rescisión en Racing Club. Sin embargo, ante la ausencia de propuestas de compra, la CD optó por conceder la cesión temporal.

De esta manera, el atacante nacido en Curuzú Cuatiá buscará sumar minutos de juego y competir en la Copa Libertadores durante este semestre. Su ciclo en River concluye con un registro de 37 partidos disputados, siete goles convertidos y dos asistencias. Su última presentación oficial con la camiseta del Millonario tuvo lugar el pasado 27 de mayo, día en que anotó el único tanto en la victoria frente a Sporting Cristal por la Copa Sudamericana.