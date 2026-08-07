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Diego Peretti brilla en Netflix con la serie argentina ideal para ver en pocos días

Esta serie argentina con Diego Peretti volvió a captar miradas en Netflix con una historia donde la política, la religión y el poder se cruzan en una trama intensa.

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Diego Peretti brilla en Netflix con esta serie argentina y es un thriller ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

Diego Peretti brilla en Netflix con esta serie argentina y es un thriller ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

El Reino en Netflix consiguió convertirse en una de las producciones argentinas que más atención despertó entre los espectadores de la N roja. Con una historia atravesada por la política, la religión y el poder, la ficción reunió a Diego Peretti, Chino Darín, Nancy Dupláa y Joaquín Furriel en una propuesta cargada de tensión, conflictos morales y giros inesperados.

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La serie presentó un escenario en el que las convicciones personales quedaron enfrentadas con las ambiciones políticas. A partir de una situación inesperada, el protagonista interpretado por Diego Peretti quedó involucrado en una trama que fue mucho más allá de la religión y terminó vinculándose directamente con el poder.

El resultado fue una ficción de ritmo ágil, estética cuidada y una narrativa que buscó mantener la atención del público a lo largo de sus capítulos. La combinación entre un elenco reconocido y una historia centrada en temas complejos convirtió a El Reino en una producción argentina capaz de despertar interés tanto a nivel local como internacional.

De qué trata El Reino, la serie argentina en Netflix

Según el resumen oficial de Netflix: "Un líder religioso asume la candidatura presidencial de Argentina tras un asesinato, mientras la fiscalía busca desenmarañar la verdad".

La historia comenzó con un acontecimiento que modificó por completo el rumbo de los personajes. Diego Peretti interpretó a un pastor evangélico que se vio involucrado en una trama política después de la muerte de su compañero de fórmula presidencial.

A partir de allí, la serie profundizó en cuestiones vinculadas con la ambición, la ética y las contradicciones humanas. El poder apareció como uno de los grandes ejes de la ficción y fue modificando la relación entre los protagonistas.

La propuesta logró construir una atmósfera oscura y cargada de tensión. Cada decisión tuvo consecuencias y los personajes quedaron atrapados en un escenario donde resultó cada vez más difícil separar las convicciones personales de los intereses políticos.

El elenco principal de El Reino con Diego Peretti

  • Chino Darín
  • Nancy Dupláa
  • Joaquín Furriel
  • Peter Lanzani
  • Mercedes Morán
  • Diego Peretti
  • Vera Spinetta
  • Nico García Hume
  • Victoria Almeida
  • Santiago Korovsky

Nancy Dupláa interpretó a una mujer fuerte y decidida, que ocupó un lugar relevante dentro de la historia. Su personaje se movió en un ambiente marcado por las tensiones y los intereses contrapuestos, aportando otra mirada al conflicto central.

Por otro lado, Chino Darín interpretó a un joven asesor que intentó encontrar un equilibrio entre la lealtad y la ética. Su personaje quedó involucrado en una crisis institucional que fue creciendo a medida que avanzaron los acontecimientos.

Peter Lanzani, en tanto, asumió un papel desafiante y aportó nuevos matices a una historia que puso especial atención en los conflictos internos de sus protagonistas.

La serie argentina que apostó por una historia diferente

El Reino reafirmó el potencial de las producciones argentinas para desarrollar historias ambiciosas y capaces de llegar a una audiencia amplia.

La combinación de un elenco de primer nivel, una trama centrada en el poder y una estética cuidada permitió que la serie se destacara dentro del catálogo de Netflix.

La ficción presentó una mirada sobre la política y la religión a través de personajes enfrentados a conflictos personales. En ese recorrido, la producción construyó una atmósfera intensa y utilizó los giros narrativos para sostener el interés.

El resultado fue una historia en la que Diego Peretti, Chino Darín, Nancy Dupláa y Joaquín Furriel quedaron unidos por un escenario marcado por la ambición, la fe y las decisiones que pueden cambiarlo todo.

La serie, estrenada en 2023, se convirtió así en otra muestra del alcance que pueden tener las historias argentinas cuando combinan una propuesta sólida con intérpretes reconocidos y una narrativa capaz de trascender fronteras.

Mirá el tráiler oficial El Reino en Netflix

En pocas palabras

  • El Reino: La serie argentina de Netflix con Diego Peretti El Reino regresó a la plataforma.
  • Trama: La ficción aborda la política, la religión y el poder en una historia intensa.
  • Elenco: Protagonizada por Diego Peretti, la serie cuenta con figuras como Chino Darín y Nancy Dupláa.
Resumen generado por Thinkindot AI
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