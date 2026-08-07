Diego Peretti brilla en Netflix con la serie argentina ideal para ver en pocos días

La historia comenzó con un acontecimiento que modificó por completo el rumbo de los personajes. Diego Peretti interpretó a un pastor evangélico que se vio involucrado en una trama política después de la muerte de su compañero de fórmula presidencial.

A partir de allí, la serie profundizó en cuestiones vinculadas con la ambición, la ética y las contradicciones humanas. El poder apareció como uno de los grandes ejes de la ficción y fue modificando la relación entre los protagonistas.

La propuesta logró construir una atmósfera oscura y cargada de tensión. Cada decisión tuvo consecuencias y los personajes quedaron atrapados en un escenario donde resultó cada vez más difícil separar las convicciones personales de los intereses políticos.

El elenco principal de El Reino con Diego Peretti

Chino Darín

Nancy Dupláa

Joaquín Furriel

Peter Lanzani

Mercedes Morán

Diego Peretti

Vera Spinetta

Nico García Hume

Victoria Almeida

Santiago Korovsky

Nancy Dupláa interpretó a una mujer fuerte y decidida, que ocupó un lugar relevante dentro de la historia. Su personaje se movió en un ambiente marcado por las tensiones y los intereses contrapuestos, aportando otra mirada al conflicto central.

Por otro lado, Chino Darín interpretó a un joven asesor que intentó encontrar un equilibrio entre la lealtad y la ética. Su personaje quedó involucrado en una crisis institucional que fue creciendo a medida que avanzaron los acontecimientos.

Peter Lanzani, en tanto, asumió un papel desafiante y aportó nuevos matices a una historia que puso especial atención en los conflictos internos de sus protagonistas.

La serie argentina que apostó por una historia diferente

El Reino reafirmó el potencial de las producciones argentinas para desarrollar historias ambiciosas y capaces de llegar a una audiencia amplia.

La combinación de un elenco de primer nivel, una trama centrada en el poder y una estética cuidada permitió que la serie se destacara dentro del catálogo de Netflix.

La ficción presentó una mirada sobre la política y la religión a través de personajes enfrentados a conflictos personales. En ese recorrido, la producción construyó una atmósfera intensa y utilizó los giros narrativos para sostener el interés.

El resultado fue una historia en la que Diego Peretti, Chino Darín, Nancy Dupláa y Joaquín Furriel quedaron unidos por un escenario marcado por la ambición, la fe y las decisiones que pueden cambiarlo todo.

La serie, estrenada en 2023, se convirtió así en otra muestra del alcance que pueden tener las historias argentinas cuando combinan una propuesta sólida con intérpretes reconocidos y una narrativa capaz de trascender fronteras.

Mirá el tráiler oficial El Reino en Netflix