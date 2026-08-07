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Tremendo vaticinio: 8 meses antes de la separación, la fuerte advertencia que recibió La Joaqui

Impactante predicción: el mensaje que recibió La Joaqui ocho meses antes de separarse de Luck Ra. Mirala

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Tremendo vaticinio: 8 meses antes de la separación, la fuerte advertencia que recibió La Joaqui

La confirmación de la separación entre La Joaqui y Luck Ra sigue generando repercusiones. Mientras ambos aseguran que la ruptura se dio en buenos términos, en las últimas horas volvió a viralizarse un video grabado ocho meses antes, en el que una mujer que le realizaba una lectura de borra de café le hacía una advertencia sobre el futuro de su relación.

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En aquel encuentro, la especialista comenzó preguntándole a la cantante: "¿Intencionaste algo, Joaqui?".

"No, no intencioné nada porque tenía tantas cosas que preguntar que mejor no pregunté nada", respondió la artista.

La reacción de la mujer llamó inmediatamente la atención.

"La pu... madre, Joaqui", lanzó, con un gesto de preocupación al observar la taza.

Luego comenzó a describir lo que veía en la lectura.

"En el punto de partida se ve la relación romántica, están los dos abrazados. Es como si los espíritus estuvieran danzando, digamos. Están súper conectados. Abajo podría ser como que en el plano terrenal hay un momento como si uno tirara para un lado y otro tirara para el otro, como si hubiera algo de la búsqueda de uno que apunta para un lado y la búsqueda tuya que apunta para otro. No se quieren soltar, pero sí hay que ver de qué manera se negocia algo de lo que viene hacia delante en relación a estos objetivos", explicó.

La conversación tomó un tono aún más íntimo cuando la mujer le preguntó directamente cómo se sentía. "¿Cómo estás?", le preguntó derribando a la cantante.

La Joaqui respondió con sinceridad: "Ay, qué profunda tu pregunta". Y enseguida admitió el difícil momento personal que atravesaba.

"Me siento un poco... bien", dijo con un evidente dejo de tristeza. Finalmente profundizó sobre el motivo de esa angustia.

"Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy solo digiriendo la posible maternidad, esto de la negociación", expresó.

Las imágenes volvieron a cobrar fuerza luego de que la cantante confirmara públicamente el final de su relación con Luck Ra. En una entrevista con Sálvese Quien Pueda, dejó en claro que la separación no estuvo marcada por peleas y pidió respeto para su expareja.

"Quiero aprovechar este momento para decir que la gente que, para apoyarme, le hace un mal a él, me hace daño. Porque él sigue siendo un hombre que respeto y que amé", afirmó.

Además, reconoció que decidió bloquear al cantante en las redes sociales, aunque aclaró que no fue por enojo.

"Es verdad que lo bloqueé de todos lados, pero no porque no lo quiera o porque haya terminado mal, sino porque a mí me dolía ver las fotos de una persona que tenía que dejar ir, que no estaba lista para dejar ir", confesó.

Con la ruptura ya confirmada, muchos usuarios volvieron sobre aquella lectura de borra de café y señalaron que la advertencia sobre dos caminos que comenzaban a tomar rumbos distintos parece haber adquirido un nuevo significado a la luz de los acontecimientos. Aunque se trata de una interpretación esotérica sin sustento verificable, el video volvió a instalarse en las redes y generó todo tipo de comentarios entre los seguidores de la expareja.

En pocas palabras

  • Predicción sorpresiva: A 8 meses de su separación, se viralizó la advertencia de una lectora de borra de café a La Joaqui sobre su relación con Luck Ra.
  • Advierten sobre caminos opuestos: La lectura de borra de café sugería una desconexión en las búsquedas individuales, a pesar de la conexión emocional inicial.
  • Sentimiento de la artista: La Joaqui confesó estar
Resumen generado por Thinkindot AI
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