Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi, a los 68 años

En ese entonces se indicó que Jorge Messi atravesaba un problema de salud y permanecía bajo seguimiento médico.

Quién fue Jorge Messi

Jorge Horacio Messi nació en Rosario y fue una figura fundamental en la vida y en la carrera deportiva de Lionel Messi. Junto a Celia Cuccittini fue padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol.

Su vínculo con el fútbol de Lionel comenzó desde los primeros años. Jorge acompañó a su hijo durante su formación en Rosario y estuvo presente desde sus inicios en el fútbol infantil.

Cuando Lionel tenía 13 años, Jorge tuvo un rol central en la decisión familiar de acompañarlo a España para realizar una prueba en el Barcelona. Ese viaje marcó el comienzo de una nueva etapa en la carrera del futbolista.

Con el crecimiento profesional de Lionel, Jorge pasó a desempeñarse como su representante y asesor. Durante años estuvo involucrado en negociaciones y decisiones relacionadas con su carrera, aunque mantuvo siempre un perfil mucho más bajo que el de su hijo.

Desde los primeros pasos de Lionel en Rosario hasta su consolidación como una de las grandes figuras de la historia del fútbol, Jorge Messi acompañó a su hijo en las distintas etapas de su trayectoria.