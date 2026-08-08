Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi, a los 68 años

Jorge Horacio Messi, padre de Lionel Messi, murió este sábado por la madrugada mientras permanecía internado en un sanatorio de la ciudad de Rosario. Tenía 68 años.
El fallecimiento ocurrió este sábado a la madrugada en una clínica de la ciudad de Rosario.
Jorge Messi, el padre de Lionel Andrés Messi, murió este viernes en un sanatorio de Rosario.
Jorge Horacio Messi, padre de Lionel Messi, murió este sábado por la madrugada mientras permanecía internado en un sanatorio de la ciudad de Rosario. Tenía 68 años.
Según los primeros reportes, Jorge Messi atravesaba una larga enfermedad. Hasta el momento no trascendieron públicamente detalles sobre la causa específica de su fallecimiento.
Los rumores sobre el estado de salud de Jorge Messi comenzaron a circular durante el Mundial 2026. Después de uno de los partidos de la Selección Argentina, Lionel Messi hizo referencia a que atravesaba un momento personal difícil.
A partir de entonces se difundieron en redes sociales distintas versiones sobre la salud de su padre. Incluso llegó a circular un falso rumor sobre su fallecimiento, que fue desmentido en su momento.
En ese entonces se indicó que Jorge Messi atravesaba un problema de salud y permanecía bajo seguimiento médico.
Jorge Horacio Messi nació en Rosario y fue una figura fundamental en la vida y en la carrera deportiva de Lionel Messi. Junto a Celia Cuccittini fue padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol.
Su vínculo con el fútbol de Lionel comenzó desde los primeros años. Jorge acompañó a su hijo durante su formación en Rosario y estuvo presente desde sus inicios en el fútbol infantil.
Cuando Lionel tenía 13 años, Jorge tuvo un rol central en la decisión familiar de acompañarlo a España para realizar una prueba en el Barcelona. Ese viaje marcó el comienzo de una nueva etapa en la carrera del futbolista.
Con el crecimiento profesional de Lionel, Jorge pasó a desempeñarse como su representante y asesor. Durante años estuvo involucrado en negociaciones y decisiones relacionadas con su carrera, aunque mantuvo siempre un perfil mucho más bajo que el de su hijo.
Desde los primeros pasos de Lionel en Rosario hasta su consolidación como una de las grandes figuras de la historia del fútbol, Jorge Messi acompañó a su hijo en las distintas etapas de su trayectoria.