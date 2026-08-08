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Murió Jorge Messi: el comunicado del sanatorio brindó detalles de su fallecimiento

El padre y representante de Lionel Messi tenía 68 años y permanecía internado en un sanatorio de Rosario.

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El Sanatorio Centro de Rosario confirmó este sábado la muerte de Jorge Messi

El Sanatorio Centro de Rosario confirmó este sábado la muerte de Jorge Messi, padre y representante del capitán de la Selección argentina, Lionel Messi.

El Sanatorio Centro de Rosario confirmó este sábado la muerte de Jorge Messi, padre y representante del capitán de la Selección argentina, Lionel Messi.

Leé también Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi, a los 68 años
Jorge Messi, el padre de Lionel Andrés Messi, murió este viernes en un sanatorio de  Rosario.

A través de un comunicado firmado por su director médico, el doctor Carlos Mackey, la institución médica informó que "cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs".

De esta manera, el texto oficial precisó que el deceso se produjo durante la madrugada del sábado y no el viernes por la noche, como había trascendido inicialmente mediante versiones periodísticas.

"Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias", continuó el mensaje.

Por último, desde la institución aclararon que no se brindarán detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento, en cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos de los pacientes y por respeto a la privacidad de la familia.

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