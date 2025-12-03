En vivo Radio La Red
Diciembre
ASTROLOGÍA

Horóscopo semanal por signo ascendente: del 1 al 7 de diciembre

Una semana de avance y claridad en el horóscopo. Descubrí cómo te influye según tu signo ascendente.

Foto: Ideogram. Horóscopo.

Foto: Ideogram. Horóscopo.
Foto: Internet. Horóscopo.

El clima astral empuja a ordenar prioridades, poner límites y proyectar. En pocas palabras: diciembre arranca con energía de “hagamos que esto funcione”.

Horóscopo: Tendencias generales: qué esperar

  • Más claridad para decidir.

  • Cierres de ciclo antes de las fiestas.

  • Motivación extra para objetivos personales.

  • En lo emocional, menos drama y más funcionalidad.

image
Foto: Ideogram. Hor&oacute;scopo.

Foto: Ideogram. Horóscopo.

Predicciones por ascendente

Ascendente Aries

Semana de movimiento profesional. Marte te empuja a tomar decisiones. En amor, hablás sin filtro, pero eso también ordena. Fin de semana para recargar energía.

Ascendente Tauro

Venus, tu regente, en Capricornio te da foco: ahorros, rutinas y estabilidad. En pareja, avanzan proyectos concretos. Buen momento para estudios o viajes cortos.

Ascendente Géminis

Noticias importantes y conversaciones que cambian tu perspectiva. En amor, claridad total: sabés qué querés (y qué no). Cuidá el sueño.

Ascendente Cáncer

Semana emocionalmente ordenada. Se activan acuerdos laborales y conversaciones familiares importantes. En pareja, menos sensibilidad y más colaboración.

Ascendente Leo

Confianza alta. Excelente para entrevistas, lanzamientos o mostrar tu trabajo. Relaciones sociales muy activas. Momento clave para decisiones de salud.

Ascendente Virgo

El orden vuelve a tu vida: gastos, rutinas, casa. Oportunidades laborales estables. En amor, más compromiso y menos dudas.

Ascendente Libra

Semana luminosa con la Luna dándote equilibrio. Conversaciones afectivas que suman. En trabajo, te reconocen el esfuerzo. Cuidado con la dispersión.

Ascendente Escorpio

Foco total en finanzas y organización. En pareja, baja la intensidad y sube la calma. Ideal para planear un mini viaje.

Ascendente Sagitario

Energía alta, carisma arriba. Grandes avances personales. En amor, magnetismo puro. En trabajo, oportunidades inesperadas.

Ascendente Capricornio

Semana introspectiva pero productiva. Se cierran ciclos emocionales. En trabajo, firmeza y estrategia. Evitá la autoexigencia excesiva.

Ascendente Acuario

Mucha vida social. En proyectos, recibís apoyo clave. En amor, conversaciones que ordenan. Salud estable, pero descansá más.

Ascendente Piscis

Semana de logros laborales. En amor, ternura que fluye. Buen momento para organizar papeles, cuentas o trámites pendientes.

FAQ

¿Por qué se lee por ascendente?

Porque marca el tono cotidiano y cómo vivís los tránsitos del cielo.

¿Influye más que el signo solar?

No más, pero sí diferente: describe tu “día a día”.

¿Es buena semana para decisiones importantes?

Sí: el clima es claro y estable.

Conclusión

La primera semana de diciembre trae orden, claridad y un empujón para cerrar el año con foco. Es un buen momento para elegir desde la seguridad, no desde el apuro.

