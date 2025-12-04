Ya es oficial: feriado confirmado para el 12 de diciembre y nuevo fin de semana largo

¿Por qué es feriado el viernes 12 de diciembre?

Aunque a simple vista pueda parecer una coincidencia, cada localidad tiene su propia razón para conmemorar este día. En el caso de La Niña, el feriado responde a la celebración del aniversario fundacional de la localidad, una fecha clave que remite a los orígenes del pueblo y a su relación histórica con el ferrocarril.

Por su parte, La Invencible festeja el Día de su Santa Patrona, la Virgen de Guadalupe, una figura religiosa que convoca cada año a decenas de fieles en procesiones y actos comunitarios.

Ambas celebraciones, aunque distintas, comparten un elemento en común: la identidad local como motor de cohesión comunitaria. Estos feriados permiten que los vecinos se reencuentren con sus tradiciones, fortalezcan la memoria colectiva y generen espacios de participación social.

La Niña: un pueblo pequeño con una historia enorme

A solo 37 kilómetros de la ciudad cabecera de Nueve de Julio, La Niña es una localidad de perfil rural, conocida por su tranquilidad y su fuerte sentido de pertenencia. Actualmente, cuenta con aproximadamente 500 habitantes, aunque supo tener cerca de 2.000 en su época de esplendor.

Un origen marcado por el ferrocarril

Fundada el 12 de diciembre de 1911, La Niña nació con la llegada del ferrocarril, como tantos otros pueblos rurales que encontraron en el tren la puerta de entrada al progreso. La estación ferroviaria se transformó en un punto de encuentro, de comercio y de identidad. Sin embargo, el cierre del ramal en 1961 generó un éxodo masivo que redujo drásticamente la población y dejó al pueblo en una situación económica difícil.

A pesar de este golpe histórico, los vecinos se organizaron y lograron sostener una vida comunitaria activa. Con el tiempo, y no sin obstáculos, la localidad encontró nuevas maneras de reinventarse.

Una comunidad resiliente frente a la adversidad

Además del impacto por el cierre del ferrocarril, cinco inundaciones consecutivas afectaron a La Niña en distintos períodos. Estos episodios provocaron daños materiales y complicaciones para la producción agrícola, una de las actividades principales de la región. Sin embargo, lejos de abandonar su tierra, los residentes pusieron en valor la solidaridad, la cooperación entre familias y la búsqueda de alternativas productivas.

Hoy, La Niña se sostiene gracias a actividades agropecuarias, el turismo rural y la pesca en la laguna La Yesca, un atractivo que convoca a amantes del aire libre y de la vida de campo. El feriado del 12 de diciembre, entonces, no es solo una fecha en el calendario: es un recordatorio de la fuerza y la estabilidad de un pueblo que supo superar momentos críticos.

La Invencible: devoción y tradición en honor a la Virgen de Guadalupe

A diferencia de La Niña, la localidad de La Invencible, en el partido de Salto, fundamenta su feriado del 12 de diciembre en una celebración religiosa profundamente arraigada: el día de la Virgen de Guadalupe, su Santa Patrona.

El origen de la conmemoración

La fecha se vincula con un episodio histórico que marcó la cultura religiosa latinoamericana: la última aparición de la Virgen María a Juan Diego, ocurrida el 12 de diciembre de 1531 en el cerro del Tepeyac, en México. Según la tradición, ese día se produjo la milagrosa impresión de la imagen de la Virgen en la tilma de Juan Diego, un suceso que dio origen a la devoción guadalupana extendida en toda América.

Por este motivo, la jornada del 12 de diciembre es una de las más importantes dentro del calendario religioso católico. En La Invencible, cada año se celebra con misas especiales, procesiones, actividades familiares y encuentros comunitarios.

Impacto en la actividad local

Durante el feriado, tanto el sector público como el privado reducen su actividad. El Banco Provincia ya confirmó que sus sucursales en estas localidades permanecerán cerradas, lo que anticipa un movimiento más tranquilo en las calles y un foco puesto en la vida espiritual y comunitaria del pueblo.

Calendario 2025: los próximos feriados nacionales en diciembre

Más allá de estas celebraciones locales, el cierre del año 2025 tendrá solo dos feriados nacionales que impactarán en todo el país:

Lunes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Ambas fechas están catalogadas como feriados inamovibles, por lo que su día de conmemoración no puede modificarse por motivos turísticos. Esto significa que, además del fin de semana largo exclusivo del 12 al 14 de diciembre en La Niña y La Invencible, el resto del país tendrá semanas parcialmente acotadas.

La importancia de los feriados locales en la identidad argentina

Argentina es un país extenso, con una enorme variedad de culturas regionales, historias particulares y tradiciones comunitarias. En ese sentido, los feriados locales funcionan como un mecanismo fundamental de reconocimiento y visibilización de la diversidad cultural.

Estos días no solo impulsan actividades turísticas y recreativas, sino que permiten la difusión de costumbres que continúan transmitiéndose de generación en generación. De hecho, en muchos casos, los feriados municipales o provinciales terminan convirtiéndose en uno de los principales motores de la economía local, gracias a ferias artesanales, eventos religiosos, festividades gastronómicas y celebraciones populares.

En La Niña y La Invencible, la jornada del 12 de diciembre reafirma esa función. Un feriado puede ser pequeño en alcance geográfico, pero enorme en significado para quienes lo viven desde adentro.