Una nena de 4 años se hizo pis en la cama, provocó la reacción de su madrastra y hoy todos lamentan el triste final
El caso de Emanuelly, de 4 años, salió a la luz luego de que la madre presentara la denuncia al Consejo Tutelar.
Emanuelly, la nena de 4 años que fue aesinada en Brasil.
Conmoción en Brasil. Una nena de 4 años, identificada como Emanuelly, fue brutalmente asesinada y enterrada en el lavadero de una vivienda familiar en la localidad de Guarulhos. Tras el macabro hallazgo, su padre, Lucas Silva Souza (29), y la madrastra, Manoela Cristina César (34), fueron detenidos, sospechados de estar implicados en el crimen.
El caso salió a la luz luego de que la madre biológica, que estaba bajo tratamiento médico y había dejado a sus tres hijos al cuidado del padre, denunciara al Consejo Tutelar que desconocía el paradero de los menores. En su relato, señaló que uno de los niños ya había sufrido agresiones y que temía que Emanuelly y su hermano de 6 años estuvieran en la misma situación.
En ese marco, autoridades del Consejo Tutelar se dirigieron al domicilio y encontraron a la madrastra, quien dio información contradictoria sobre el paradero de Emanuelly. Más tarde, según informó el medio brasileño G1, Lucas también ofreció versiones inconsistentes, lo que finalmente llevó a que confesara los hechos.
Según su declaración, el 15 de septiembre salió a trabajar y dejó a Emanuelly bajo el cuidado de Manoela. Al regresar, la encontró muerta en el sofá. Lucas aseguró que ella le dijo que “la niña se había hecho pis en la cama” y que la mató. También relató que intentó llamar al servicio de emergencias, pero se lo impidió.
Luego, ambos ocultaron el cuerpo: primero lo colocaron en la cama y después lo enterraron en el lavadero. Lucas afirmó que Manoela fue quien descuartizó a la niña y que él “ayudó” en la maniobra.
En ese contexto, la Policía Militar, guiada por el padre de la niña, rompió parte del piso del lavadero. Los agentes informaron que el olor a descomposición era evidente y hallaron restos humanos, cabellos y tejidos. La zona fue aislada y se convocó a peritos y bomberos para continuar con la excavación. Los investigadores no descartan que puedan encontrarse más restos en otros sectores del inmueble.
Con el avance de la investigación, se conoció que Lucas ya tenía antecedentes por maltrato a otro hijo, así como por lesiones, amenazas e injurias contra la madre de los chicos.