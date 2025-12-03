Una nena de 4 años se hizo pis en la cama, provocó la reacción de su madrastra y hoy todos lamentan el triste final

Emanuelly,

Luego, ambos ocultaron el cuerpo: primero lo colocaron en la cama y después lo enterraron en el lavadero. Lucas afirmó que Manoela fue quien descuartizó a la niña y que él “ayudó” en la maniobra.

En ese contexto, la Policía Militar, guiada por el padre de la niña, rompió parte del piso del lavadero. Los agentes informaron que el olor a descomposición era evidente y hallaron restos humanos, cabellos y tejidos. La zona fue aislada y se convocó a peritos y bomberos para continuar con la excavación. Los investigadores no descartan que puedan encontrarse más restos en otros sectores del inmueble.

Con el avance de la investigación, se conoció que Lucas ya tenía antecedentes por maltrato a otro hijo, así como por lesiones, amenazas e injurias contra la madre de los chicos.