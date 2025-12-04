En vivo Radio La Red
¡La verdad!

El desubicado gesto que hizo Wanda Nara a Nico Occhiato que incomodó a Flor Jazmín

Filtraron el momento exacto en que Wanda Nara incomodó a Flor Jazmín con un desubicado gesto a Nico Occhiato. Mirala.

Wanda Nara volvió a demostrar que cuando quiere ser el centro de la escena… lo consigue sin despeinarse. Todo ocurrió durante la última gala de una revista, cuando la empresaria decidió acercarse a Nico Occhiato de una manera que dejó a Flor Jazmín Peña en estado de alerta.

Leé también ¡Bomba! Fer Dente reveló la verdad de la "apoyada de pechos" de Wanda Nara a Nico Occhiato
¡Bomba! Fer Dente reveló la verdad de la apoyada de pechos de Wanda Nara a Nico Occhiato

Según testigos del momento, Wanda avanzó hacia Occhiato con una actitud marcadamente provocativa, una mezcla de seguridad, seducción y picardía que solo ella sabe manejar: "le toco la rodilla y lo rozo con sus te..", contó Yanina Latorre. Ese gesto —aparentemente inocente— encendió todas las alarmas.

Occhiato, sorprendido intentó mantener la compostura, quedó en una especie de “modo estático”. No sabía si correrse, reírse, responder o mirar para otro lado. La tensión se cortaba con un cuchillo.

Pero ahí no terminó todo. El desenlace, que nadie vio venir, fue todavía más explosivo: el acercamiento generó un clima incómodo entre los presentes, comentarios en susurros detrás de cámara y un efecto dominó que terminó recorriendo las redes como pólvora. Los usuarios empezaron a analizar cuadro por cuadro el momento, señalando el gesto exacto en el que Wanda se inclina, sonríe y deja a Occhiato completamente descolocado.

Mientras tanto, Wanda —fiel a su estilo— se hizo la desentendida, como si todo hubiera sido parte de una broma espontánea. Pero para quienes estaban ahí, la lectura fue otra: lo hizo a propósito, midió la reacción, y ganó.

El episodio generó el malestar y la incomodad de su novia Flor, que fue la que puso en el tapete este tema en un video que publicó Yanina Latorre. “Estoy viendo cada cosa”, respondió, marcando su incomodidad ante lo que hizo Wanda.

Minutos después, molesta y con ganas de irse, Flor pidió: “Saquemos la foto rápido”, pidió para poder terminar el tema e irse.

