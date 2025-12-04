El desubicado gesto que hizo Wanda Nara a Nico Occhiato que incomodó a Flor Jazmín

Mientras tanto, Wanda —fiel a su estilo— se hizo la desentendida, como si todo hubiera sido parte de una broma espontánea. Pero para quienes estaban ahí, la lectura fue otra: lo hizo a propósito, midió la reacción, y ganó.

El episodio generó el malestar y la incomodad de su novia Flor, que fue la que puso en el tapete este tema en un video que publicó Yanina Latorre. “Estoy viendo cada cosa”, respondió, marcando su incomodidad ante lo que hizo Wanda.

Minutos después, molesta y con ganas de irse, Flor pidió: “Saquemos la foto rápido”, pidió para poder terminar el tema e irse.