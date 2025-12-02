Se supo quién es el novio de Allegra Cubero y qué tuvo que ver su mamá, Nicole Neumann, al momento de conocerlo

El mundo del espectáculo quedó patas arriba después de que Allegra Cubero, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, hiciera lo que nadie esperaba: presentar públicamente a su novio, a sus 14 años.
La adolescente subió un video breve, pero explosivo: ella bailando abrazada a un chico, con una frase que detonó las redes: “Novios. Te amo”.
A partir de ese posteo, todo se volvió un torbellino de comentarios, especulaciones y hasta investigaciones express del fandom, que quería saber quién era el misterioso joven que apareció de la noche a la mañana. El joven se llama Lucho Ferrari, es morocho, alto y se mostró súper cariñoso con Allegra en su “presentación oficial”.
Pampa, el padre del novio de Allegra, en una entrevista junto a Manu Urcera
Pero lo que verdaderamente llamó la atención es su apellido: Ferrari no es cualquiera. Lucho es hijo de “El Pampa” Ferrari, un ciclista argentino reconocido por competir en innumerables competencias internacionales, entrenar a la Selección Nacional y cosechar podios y medallas durante años. Y como si fuera poco, “El Pampa” compartió hasta pedaleadas con Lionel Scaloni, con quien corrió el Gran Fondo de los 7 Lagos el año pasado.
La conexión entre Allegra y Lucho no fue casualidad: llegó por vía familiar. El esposo de Nicole, Manu Urcera, acercó al Pampa Ferrari porque quería que lo entrenara para mejorar su resistencia y su técnica arriba del auto. En ese ida y vuelta de entrenamientos, kilómetros y charlas… surgió lo que surgió.