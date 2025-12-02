Se supo quién es el novio de Allegra Cubero y qué tuvo que ver su mamá, Nicole Neumann, al momento de conocerlo

Pero lo que verdaderamente llamó la atención es su apellido: Ferrari no es cualquiera. Lucho es hijo de “El Pampa” Ferrari, un ciclista argentino reconocido por competir en innumerables competencias internacionales, entrenar a la Selección Nacional y cosechar podios y medallas durante años. Y como si fuera poco, “El Pampa” compartió hasta pedaleadas con Lionel Scaloni, con quien corrió el Gran Fondo de los 7 Lagos el año pasado.

La conexión entre Allegra y Lucho no fue casualidad: llegó por vía familiar. El esposo de Nicole, Manu Urcera, acercó al Pampa Ferrari porque quería que lo entrenara para mejorar su resistencia y su técnica arriba del auto. En ese ida y vuelta de entrenamientos, kilómetros y charlas… surgió lo que surgió.