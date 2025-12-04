Cierran todos los bancos del país durante más de 10 días y no se podrá hacer ninguna operación

Según detalla el cronograma oficial, los feriados bancarios 2026 son los siguientes:

Año Nuevo : 1 de enero

Día de Martin Luther King Jr. : 19 de enero

Día de los Presidentes : 16 de febrero

Día de los Caídos (Memorial Day) : 25 de mayo

Juneteenth : 19 de junio

Día de la Independencia : 4 de julio

Día del Trabajo (Labor Day) : 7 de septiembre

Columbus Day : 12 de octubre

Día de los Veteranos : 11 de noviembre

Acción de Gracias (Thanksgiving) : 26 de noviembre

Navidad: 25 de diciembre

Durante estas fechas, todas las entidades financieras cierran sus puertas, sin excepción, y no se podrá realizar ninguna gestión presencial como apertura de cuentas, depósitos por ventanilla, solicitudes de préstamos, certificaciones o consultas administrativas.

Aunque se trata de pausas ya establecidas históricamente, cada año renuevan su importancia debido al creciente volumen de operaciones que los ciudadanos realizan en sucursales. En medio de un contexto en el que muchos trámites aún requieren presencia física, la anticipación es fundamental para evitar demoras o inconvenientes.

¿Qué servicios siguen activos pese al cierre bancario?

Si bien las sucursales permanecen sin actividad, los cajeros automáticos (ATMs) continúan operando con normalidad. Esto permite realizar movimientos básicos como:

Extracción de efectivo

Consultas de saldo

Transferencias

Depósitos automáticos (en los bancos que cuenten con esa función)

Sin embargo, es importante remarcar que, durante los feriados, algunos bancos pueden procesar ciertas operaciones con mayor lentitud debido a la restricción de personal. Aunque los ATMs funcionen, las actualizaciones de movimientos pueden demorar más que un día hábil tradicional.

Por otra parte, las aplicaciones móviles y plataformas web de todos los bancos suelen mantenerse activas. En ellas se pueden efectuar pagos, revisar estados de cuenta, gestionar tarjetas, hacer transferencias, programar débitos automáticos y consultar movimientos recientes. No obstante, las entidades financieras recomiendan revisar previamente qué servicios funcionan sin restricciones, dado que algunas operaciones que requieren validación interna podrían no estar disponibles.

Esto convierte al uso de apps bancarias en una herramienta indispensable durante los días feriados. En un contexto donde la digitalización financiera avanza a gran velocidad, estas plataformas son cada vez más completas y permiten resolver la mayoría de los trámites cotidianos.

Más allá de los bancos: otras instituciones que también cierran en 2026

El impacto de los feriados federales no se limita exclusivamente al sistema bancario. Una amplia red de oficinas, dependencias y organismos estatales también acatan estos días de descanso, lo que genera un efecto en cadena que se extiende a todo el país.

Entre las instituciones que también permanecen cerradas durante más de 10 días en el año se encuentran:

Oficinas del Gobierno (no esenciales)

Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV)

Bibliotecas públicas y oficinas municipales

Tribunales estatales y federales

Escuelas públicas

La suspensión de actividades incluye servicios administrativos fundamentales como renovación de licencias, registros de vehículos, certificados civiles, trámites judiciales, consultas municipales y documentación oficial. En el caso de las escuelas públicas, los feriados federales se incorporan al calendario académico y forman parte del esquema anual de descanso escolar.

Es importante tomar en cuenta que algunos estados o condados pueden aplicar excepciones o adaptaciones al calendario nacional. Por ello, las autoridades aconsejan consultar los sitios web oficiales de cada organismo para verificar si alguna dependencia opera en días festivos o si se han programado ventanas de servicio especiales.

Una planificación necesaria para evitar contratiempos

Para los millones de clientes de bancos y usuarios de servicios públicos, conocer de antemano este calendario permite organizar trámites, pagos, gestiones y visitas presenciales sin toparse con un cierre inesperado. En particular, aquellos que trabajan de lunes a viernes suelen prever estas fechas para optimizar su tiempo y evitar aglomeraciones en los días previos o posteriores a los feriados.

En los bancos, por ejemplo, los días anteriores a Thanksgiving, Navidad o el Día de los Caídos suelen registrar mayor concurrencia, lo que genera filas largas y tiempos de espera más extensos. Del mismo modo, las oficinas del DMV experimentan un pico de demanda antes de cada feriado.

Por esta razón, las autoridades financieras y gubernamentales recomiendan:

Evitar trámites presenciales el mismo día previo al feriado , ya que se concentran altos volúmenes de usuarios.

Aprovechar las herramientas digitales , que funcionan 24/7 incluso en días festivos.

Revisar los horarios especiales , ya que algunos bancos pueden cerrar más temprano el día anterior.

Programar pagos y transferencias con anticipación , para evitar demoras en la acreditación.

Consultar los calendarios estatales, que en ciertos casos incluyen feriados adicionales o modificaciones.

Contar con información clara y actualizada ayuda a evitar contratiempos y permite una planificación más eficiente de la vida cotidiana.

Un calendario que refleja la identidad de EE.UU.

Aunque los feriados suelen analizarse desde el punto de vista administrativo, lo cierto es que cada una de estas fechas tiene un significado profundo en la cultura estadounidense. Desde la lucha por los derechos civiles con Martin Luther King Jr. hasta la conmemoración del fin de la esclavitud con Juneteenth, pasando por la independencia, el reconocimiento a los veteranos militares y la tradición familiar de Thanksgiving, estas jornadas forman parte del ADN del país.

De cara a 2026, este calendario vuelve a recordarle a la ciudadanía la importancia de estos hitos, al mismo tiempo que marca los ritmos de funcionamiento de instituciones, bancos y servicios esenciales.

Mientras la digitalización aumenta y muchas tareas migran al mundo online, los feriados federales continúan siendo un eje central de la organización laboral y administrativa de Estados Unidos. Y conocerlos con anticipación no solo permite ordenar el año, sino también aprovechar estas fechas para descansar, reunirse en familia o participar de las celebraciones tradicionales.