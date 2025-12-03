Atacó a su ex pareja, fue detenido y en la cárcel encontró el peor final

La víctima fue trasladada en ambulancia al Hospital 4 de Junio con dos cortes en el lado derecho del cuello y lesiones en la mano izquierda y el antebrazo derecho. Personal de la Comisaría Primera intervino para las tareas periciales, mientras el fiscal avanzaba con la causa.

La Policía recuperó la trincheta utilizada en el ataque. Un vecino contó que había visto algo extraño en el patio interno de su casa y los agentes hallaron una trincheta plástica verde grande, aparentemente nueva, con una hoja de tres centímetros, restos de cabello, manchas de sangre y un fragmento de tela rosa.

Otro intento de femicidio en San Juan

Renzo David Esquivel, acusado de intentar matar a su ex pareja y madre de sus hijos a comienzos de año en San Juan, afrontó un juicio abreviado y recibió una condena de 10 años de prisión el pasado 26 de noviembre. El trámite se resolvió en pocas horas después de que aceptara la pena por tentativa de homicidio agravada por el vínculo y por mediar violencia de género, lo que evitó el desarrollo del debate oral en el que arriesgaba hasta 13 años de cárcel.

El ataque ocurrió el 30 de marzo en el barrio Los Pinos, en Chimbas. En medio de una discusión, Esquivel tomó un cuchillo de carnicero y le asestó más de diez puñaladas a la mujer. La intervención del hijo mayor, que le arrojó un camión de juguete para frenar la agresión, permitió que la víctima escapara y buscara ayuda de una vecina. Los vecinos la asistieron y la trasladaron de urgencia al Hospital Marcial Quiroga.

Tras ser detenido, Esquivel quedó con prisión preventiva por cuatro meses mientras avanzaba la etapa de instrucción de la causa. Los fiscales Mario Panetta y Verónica Recio sostuvieron que actuó con intención de matar y que no logró consumar el homicidio únicamente por la reacción del niño y de los vecinos. La mujer sufrió heridas de gravedad, pero sobrevivió.

La investigación incorporó antecedentes de violencia reiterada en el hogar. El informe de riesgo por violencia de género señaló un nivel alto y documentó años de amenazas y agresiones que se agravaban cuando Esquivel consumía alcohol y drogas. El propio imputado reconoció ante la Policía que quiso matar a su pareja. También fueron clave los testimonios de vecinos que lo vieron sobre la víctima con el cuchillo, los informes médicos y periciales sobre la gravedad de las lesiones, y la evaluación psicológica del menor. La causa incluyó también la propia confesión del agresor: "Quería matarla", dijo Esquivel en sede policial.