Tragedia en un gimnasio: el brutal momento en que se le cayó una barra encima y murió
La víctima tenía 55 años. El fatídico suceso quedó registrado por las cámaras de seguridad y se viralizó en las últimas horas.
Un hombre de 55 años murió tras sufrir un accidente en un gimnasio.
Tragedia en un gimnasio. Un hombre de 55 años murió tras sufrir un accidente cuando entrenaba en una academia de Olinda, en Brasil, luego de que la barra del press de banca se le resbalara de las manos y cayera con fuerza sobre su pecho. La víctima fue identificada como Ronald José Salvador Montenegro, figura destacada en la cultura local, según informaron medios locales.
El hecho, que quedó registrado por las cámaras de seguridad y se viralizó en las últimas horas, ocurrió el lunes por la noche en la RW Academia, ubicada en el barrio Jardim Atlântico.
En las imágenes se observa que Montenegro levantaba aproximadamente 75 kilos (30 kg por lado, más 15 kg de la barra) y como, tras el golpe, consiguió levantarse y caminar hasta la recepción, pero segundos después se desplomó.
Acto seguido, la víctima fue atendida en el lugar y trasladada a la Unidad de Pronto Atención (UPA) de Olinda, donde llegó en paro cardiorrespiratorio y murió pese a los intentos por reanimarlo.
La Policía Civil de Pernambuco registró el caso como muerte accidental e inició una investigación para esclarecer las circunstancias.
La RW Academia expresó su pesar y aseguró que su equipo actuó con rapidez para asistirlo, además de ponerse a disposición de la familia.
Quién fue la víctima que murió tras accidentarse en el gimnasio
Montenegro presidía el Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda, institución clave en la preservación de las tradiciones del carnaval , responsable de más de 300 muñecos históricos que desfilan cada año en el Carnaval de Olinda, uno de los festivales más emblemáticos de la ciudad.
Vivía en Jardim Atlântico, trabajaba en logística y era padre de dos hijos: Milena (25) y Ronald Junior (18). Familiares y allegados lo describieron como un apasionado del carnaval y de las tradiciones populares, con una vida dedicada a la organización de eventos y a la preservación de la cultura local. Estas cualidades lo convirtieron en una figura muy querida dentro de su comunidad.
Tras su muerte, la comunidad cultural de Olinda expresó su conmoción. El centro cultural publicó un comunicado de duelo y suspendió sus actividades hasta el 5 de diciembre como muestra de respeto.