Tragedia en un gimnasio: el brutal momento en que se le cayó una barra encima y murió

La Policía Civil de Pernambuco registró el caso como muerte accidental e inició una investigación para esclarecer las circunstancias.

La RW Academia expresó su pesar y aseguró que su equipo actuó con rapidez para asistirlo, además de ponerse a disposición de la familia.

Quién fue la víctima que murió tras accidentarse en el gimnasio

Ronald José Salvador Montenegro

Montenegro presidía el Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda, institución clave en la preservación de las tradiciones del carnaval , responsable de más de 300 muñecos históricos que desfilan cada año en el Carnaval de Olinda, uno de los festivales más emblemáticos de la ciudad.

Vivía en Jardim Atlântico, trabajaba en logística y era padre de dos hijos: Milena (25) y Ronald Junior (18). Familiares y allegados lo describieron como un apasionado del carnaval y de las tradiciones populares, con una vida dedicada a la organización de eventos y a la preservación de la cultura local. Estas cualidades lo convirtieron en una figura muy querida dentro de su comunidad.

Tras su muerte, la comunidad cultural de Olinda expresó su conmoción. El centro cultural publicó un comunicado de duelo y suspendió sus actividades hasta el 5 de diciembre como muestra de respeto.