En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Loan
IMPACTANTE

La conmovedora revelación de la mamá de Loan: "Lo vi con..."

La desaparición de Loan Peña, el niño de 6 años cuyo rastro se perdió hace meses, continúa siendo uno de los casos más conmovedores y complejos del país. En medio de la incertidumbre, su mamá, María Noguera, volvió a alzar la voz para exigir respuestas, denunciar la circulación de noticias falsas y reafirmar la convicción que sostiene cada uno de sus días: su hijo está vivo.

La conmovedora revelación de la mamá de Loan: Lo vi con...

La desaparición de Loan Peña, el niño de 6 años cuyo rastro se perdió hace meses, continúa siendo uno de los casos más conmovedores y complejos del país. En medio de la incertidumbre, su mamá, María Noguera, volvió a alzar la voz para exigir respuestas, denunciar la circulación de noticias falsas y reafirmar la convicción que sostiene cada uno de sus días: su hijo está vivo.

Leé también Caso Loan: la importante noticia que esperaban desesperadamente los padres
La Cámara Federal de Casación Penal falló a favor de un pedido de los padres de Loan, el nene de cinco años desaparecido en junio de 2024 en 9 de Julio, Corrientes.

En entrevistas recientes, la mujer habló desde un lugar profundamente humano, marcado por el dolor, pero también por una fuerza inagotable. María contó que sueña frecuentemente con Loan y que en esas imágenes se lo ve “con el pelo cortito”, un detalle que, lejos de ser menor, se transformó para ella en un símbolo de esperanza. “En mis sueños lo veo así, y eso me da fuerzas. Mi hijo está vivo”, expresó con la voz quebrada pero firme.

Señalamientos directos y un pedido contundente de verdad

En su búsqueda de respuestas, María fue categórica al señalar a quienes considera las personas clave para reconstruir lo ocurrido. Con claridad y sin rodeos, afirmó: “Laudelina y Pérez son los que saben lo que pasó con Loan.” La mujer insiste en que ambos poseen información determinante y que espera que, tarde o temprano, “se quiebren y cuenten la verdad”.

Para la madre, la falta de hallazgos en los últimos operativos de búsqueda reforzó su intuición. Los rastrillajes recientes en diversas lagunas de la zona no arrojaron ningún rastro del niño, algo que María interpreta como un indicio positivo en medio del desconcierto general. “Gracias a Dios no encontraron nada. Mi hijo está vivo, lo siento así, tengo esa esperanza”, reiteró en diálogo con NG Federal.

Además, recordó la personalidad de Loan, un punto que, según ella, desarma cualquier hipótesis relacionada con una marcha voluntaria lejos del lugar donde fue visto por última vez. “Él le tenía miedo a todo, imposible que se haya ido solo”, dijo con firmeza.

Rechazo a especulaciones políticas y versiones infundadas

Uno de los aspectos que más indignación le generó a la madre fueron las versiones que comenzaron a circular en redes sociales y algunos portales, que intentaban vincular la desaparición del niño con supuestos pactos políticos. María fue contundente al desestimar cualquier relación de ese tipo. “La gente que quiere creer cuentos, que haga lo que quiera. Yo quiero a mi hijo con vida”, expresó, remarcando que cualquier rumor fuera del eje principal solo desvía la atención de lo verdaderamente urgente: encontrar a Loan.

La aparición de teorías, hipótesis sin sustento y especulaciones mediáticas se volvió un fenómeno recurrente en este caso. La madre del niño insistió en que estas versiones no solo generan confusión, sino que también perjudican la investigación. “Lo único que pido es que dejen de inventar cosas. Lo único que importa es mi hijo”, resumió.

El periodista Alejandro Pueblas advierte sobre el impacto de las noticias falsas

En paralelo al testimonio de María, el periodista Alejandro Pueblas se refirió a un fenómeno que complicó aún más el clima emocional en torno al caso: la viralización de noticias falsas. Según comentó, en las últimas horas circularon imágenes y publicaciones que aseguraban que Loan había sido encontrado, o que lo mostraban acompañado de policías o incluso sentado en una silla de ruedas.

Pueblas manifestó una profunda preocupación sobre estas publicaciones engañosas: “Me preocupa que en algunos sitios salga que encontraron a Loan. No sé qué traman”, alertó.

Las autoridades, por su parte, debieron salir nuevamente a aclarar que ningún hallazgo fue confirmado y que cualquier información válida debe provenir únicamente de canales oficiales. Pero el daño emocional, tanto para la familia como para la comunidad que sigue el caso, ya estaba hecho.

El periodista insistió en la importancia de desactivar estas desinformaciones: “Estas cosas generan confusión y falsas expectativas. Hay que tener responsabilidad”, señaló. Tanto él como diversos especialistas destacan que, en casos de alta sensibilidad social, la viralización de imágenes manipuladas o afirmaciones inventadas puede entorpecer líneas de investigación, generar caos y aumentar el sufrimiento de los seres queridos.

Una familia sostenida por la fe y el dolor

En medio del desgaste emocional, la familia de Loan continúa aferrada a la esperanza. Cada día sin respuestas es un día más de incertidumbre, pero también un día donde la convicción de que el niño sigue con vida se vuelve más intensa para quienes lo aman.

Para María, cada sueño tiene un significado profundo: son más que simples imágenes nocturnas; son la forma en que su corazón le recuerda que la búsqueda no terminó. “Cada vez que lo sueño, me levanto con más fuerza. Siento que él me está diciendo que no deje de buscarlo”, expresó.

Los investigadores, en tanto, continúan siguiendo diferentes líneas de trabajo. Aunque varios procedimientos no arrojaron resultados visibles, las autoridades aseguran que el caso sigue activo y que se analiza toda la información ingresada. Sin embargo, el paso del tiempo aumenta la presión social y la necesidad de respuestas concretas.

La importancia de la información verificada en un caso desgarrador

Casos como el de Loan son especialmente vulnerables a la circulación de noticias falsas. El impacto emocional, la desesperación, el interés público y la viralidad de las redes sociales generan un terreno fértil para el surgimiento de contenido manipulado o directamente inventado.

Especialistas en comunicación destacan que este fenómeno no solo afecta a la percepción pública, sino que puede generar “ruido investigativo”, alterando pistas, saturando líneas telefónicas de emergencia con denuncias falsas o creando escenarios ficticios que desorientan a los equipos de búsqueda.

En el caso de Loan, este tipo de publicaciones incrementó la angustia de su familia. Para María, cada imagen o titular falso significa un golpe emocional adicional. “No jueguen con esto. Es mi hijo. No es un chiste ni una noticia para tener likes”, dijo en reiteradas ocasiones.

Un caso que marcó a la comunidad y al país

La desaparición del niño movilizó a toda la zona y generó un fuerte impacto en la opinión pública nacional. Vecinos, voluntarios, rescatistas, fuerzas de seguridad y diversos organismos participaron en operativos masivos desde el primer día.

Con el paso del tiempo, la dimensión del caso creció y se convirtió en un símbolo: el símbolo de un niño que falta, de una familia que lucha, de un sistema que busca respuestas y de una comunidad que no se resigna.

A pesar del dolor, María continúa alzando la voz. Su mensaje es claro, directo y profundamente humano: quiere a su hijo con vida, quiere la verdad y quiere justicia.

Mientras tanto, las autoridades continúan la investigación, las teorías se evalúan y descartan, y la familia mantiene encendida la llama de la esperanza.

En este contexto cargado de tensión, silencios y expectativas, una frase resume la esencia del sentimiento de María:

“Mi hijo está vivo. Yo lo siento. Y no voy a parar hasta encontrarlo.”

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Loan
Notas relacionadas
Caso Loan: el tribunal unificó las causas por la desaparición y el desvío de la investigación y fijó fecha para el juicio
Los estremecedores detalles de la autopsia del menor de 10 años asesinado por su amigo
Juicio por la muerte de Maradona: comenzó una nueva etapa y se confirmó cuándo arrancará el debate

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar