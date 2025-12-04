Cambia el horario de atención de todas las sucursales bancarias del país

De acuerdo con la institución, los sábados ofrecerán servicio desde las 9:00 hasta las 16:00 horas, permitiendo que los clientes dispongan de una jornada extensa para realizar trámites que antes sólo podían gestionar entre semana.

Las sucursales de Inbursa que ya adoptaron este esquema son:

Sanborns Centro Insurgentes: Av. Insurgentes Sur 1605, San José Insurgentes, C.P. 03900.

Sanborns San Antonio: Insurgentes Sur 882, Del Valle Centro, C.P. 03100.

Sanborns Parque Delta: Av. Cuauhtémoc 462, Piedad Narvarte, C.P. 03000.

Sanborns Reforma 222: Reforma 222, Juárez, C.P. 06600.

Sanborns Buenavista Forum: Av. Insurgentes Norte 70, Santa María la Ribera, C.P. 06400.

La estrategia de Inbursa responde a una lógica clara: acercarse más a los usuarios, especialmente en zonas de alto tránsito comercial y residencial donde las necesidades de atención bancaria son permanentes. La elección de sucursales en centros comerciales como Reforma 222 o Parque Delta también facilita que los clientes puedan combinar su visita al banco con actividades cotidianas.

BBVA se suma y amplía horario de atención los sábados

Otra institución que confirmó ajustes en sus horarios fue BBVA, el banco más grande del país y con una de las mayores redes de sucursales. La entidad comunicó que algunas de sus sedes ofrecerán atención los días sábados con un horario especial diseñado para adaptarse a las necesidades de los usuarios.

Según la información oficial, las sucursales de BBVA abrirán los sábados de 9:00 a 14:30 horas, tiempo suficiente para que los clientes puedan realizar operaciones sin la presión de trasladarse entre semana.

Las sedes que ya operan bajo este esquema son:

World Trade Center – Montecito 38, Nápoles, Benito Juárez

Gran Sur – Periférico Sur 5550, Pedregal de Carrasco, Coyoacán

San Jerónimo – Av. San Jerónimo 630, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón

Nueva Santa María – Av. Plan de San Luis 491, Nueva Santa María, Azcapotzalco

Félix Cuevas – Félix Cuevas 206, Del Valle Sur, Benito Juárez

Perisur – Periférico Sur 4690, Jardines del Pedregal de San Ángel, Coyoacán

Plaza Observatorio – Av. Observatorio 457, Hidalgo, Álvaro Obregón

Metrópoli Patriotismo – Patriotismo 229, San Pedro de los Pinos, Benito Juárez

Plaza Leones – Leones 135, Águilas, Álvaro Obregón

Parque Delta – Av. Cuauhtémoc 462, Piedad Narvarte, Benito Juárez

Patio Santa Fe – Prol. Paseo de la Reforma 400, Santa Fe, Zedec Santa Fe, Álvaro Obregón

Plaza Universidad – Av. Universidad 1000, Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez

San Juan de Aragón – José Loreto Fabela 55, San Juan de Aragón, Gustavo A. Madero

Toreo – Periférico Manuel Ávila Camacho 5, Lomas de Sotelo, Naucalpan

Miramontes Zapamundi – Canal de Miramontes 2600, Los Cipreses, Coyoacán

Aunque el horario es ligeramente más reducido que el de Inbursa, representa un avance significativo considerando que la firma atiende a millones de usuarios que requieren variedad de trámites, desde depósitos y retiros hasta aclaraciones y gestión de productos financieros.

La medida podría funcionar como una prueba piloto que eventualmente se extienda a más sucursales del país, dependiendo de la respuesta del público y el impacto en la demanda.

Banco Azteca: el único que atiende los 365 días del año

Si bien la ampliación de horarios es una novedad para varios bancos, Banco Azteca se mantiene como la excepción dentro del sistema financiero mexicano. La institución es, hasta el momento, el único banco que opera los siete días de la semana, sin interrupciones y con horarios extendidos incluso durante días festivos oficiales.

En ventanilla, Banco Azteca atiende de 9:00 a 21:00 horas los fines de semana, y mantiene operaciones sin descanso los 365 días del año. Esto lo convierte en la opción más accesible para quienes requieren atención constante, especialmente para usuarios que trabajan en horarios irregulares o que dependen de trámites presenciales para resolver situaciones urgentes.

La estrategia de Banco Azteca siempre ha sido apuntar a la cercanía con el cliente, manteniendo sucursales dentro de tiendas Elektra y ubicaciones comerciales de alta concurrencia. Este modelo le permite operar con flexibilidad y adaptarse a las necesidades de sectores que requieren atención inmediata.

¿Por qué los bancos están ampliando sus horarios?

La pregunta que muchos clientes se hacen es simple: ¿por qué los bancos en México están comenzando a abrir los sábados después de tantos años operando principalmente entre semana?

Existen varias razones:

1. Mayor competencia en el sistema financiero

Con la llegada de bancos digitales y fintechs, las instituciones tradicionales se han visto obligadas a mejorar su servicio. La atención en sucursal sigue siendo una ventaja competitiva clave.

2. Nuevas exigencias de los usuarios

Los mexicanos buscan horarios más flexibles, especialmente quienes trabajan bajo esquemas laborales que dificultan realizar trámites entre lunes y viernes.

3. Necesidad de descongestionar sucursales

Con operaciones limitadas a días hábiles, muchas sucursales presentan largas filas y tiempos de espera. Abrir los sábados ayuda a distribuir la demanda.

4. Impulso a la bancarización

Al ofrecer más opciones de atención, los bancos facilitan que más personas puedan abrir cuentas, solicitar créditos y acceder a servicios financieros.

5. Estrategia comercial

Un mejor servicio aumenta la fidelidad del cliente, mejora la percepción de la marca y permite que los bancos mantengan relevancia en un mercado cada vez más diversificado.

Un cambio que podría extenderse a otros bancos

Expertos del sector señalan que estas modificaciones podrían anticipar una tendencia más amplia. Instituciones como Santander, Citibanamex, HSBC o Scotiabank podrían evaluar ajustes similares si observan que la demanda en Inbursa y BBVA crece de forma significativa los sábados.

Además, estudios internos suelen reflejar que los clientes valoran ampliamente las opciones de atención en fines de semana, por lo que esta estrategia podría convertirse en un estándar del sistema financiero mexicano en los próximos años.

Qué pueden esperar los clientes en adelante

Para quienes deseen aprovechar este nuevo esquema, se recomienda:

Verificar qué sucursales específicas operarán los sábados , ya que no todas participan en esta modalidad.

Anticipar trámites complejos , como apertura de cuentas o solicitudes de crédito, ya que podrían demorar más tiempo.

Consultar plataformas oficiales , donde los bancos actualizan constantemente los horarios de atención.

Aprovechar los servicios digitales, que pueden complementar la visita presencial evitando filas innecesarias.

En un país donde las necesidades financieras son diversas y cambian con rapidez, la ampliación de horarios representa una mejora significativa hacia un sistema más accesible y flexible.