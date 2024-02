Kylie Minogue recibirá el premio a Ícono Global en los próximos Brit Awards

Según indicaron medios especializados, los lauros organizados por la Industria Fonográfica Británica dedicarán esta importante estatuilla a Minogue para homenajearla por su carrera de 45 años "como una de las más exitosas estrellas de la música".

La cantante de hits como "The Loco-Motion" y "Can’t Get You Out of My Head" también llegará a los Brits con una candidatura a Artista internacional del año y tendrá la oportunidad de presentarse en vivo durante la gala, que también contará con performances de Dua Lipa y la cantautora Raye.

Minogue es la única artista femenina en alcanzar el primer puesto de los rankings de álbumes durante cinco décadas consecutivas en el Reino Unido, incluyendo "Tension" (2023), que se llevó un Grammy a principios de este mes y que fue lanzado luego del hit de adelanto "Padam Padam".