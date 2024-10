Halloween 2024: Estos son los DISFRACES que están SUPER EN TENDENCIA para este año

bridgerton-temporada-3

2. Superhéroes y villanos

Los disfraces de superhéroes continúan siendo un éxito. Sin embargo, este año, los villanos se están robando el protagonismo. Con el estreno de Joker: Folie à Deux, el disfraz del Joker y Harley Quinn vuelve a ser tendencia. La versión de Harley Quinn interpretada por Lady Gaga agrega un toque único y oscuro que se alinea con las tendencias actuales de Halloween, convirtiéndola en una opción muy popular entre los fanáticos del cine y los cómics.

Diseño sin título (11).jpg Lady Gaga y Joaquin Phoenix deslumbran en el perturbador musical "Joker 2"

3. Influencers y cultura pop

Las celebridades y los personajes virales de las redes sociales, especialmente de plataformas como TikTok, también estarán presentes este Halloween. Disfrazarse como tus influencers favoritos o recrear looks icónicos de la Met Gala son elecciones creativas y contemporáneas que prometen ser un hit entre los más jóvenes. Los personajes virales de internet y la cultura pop son una opción divertida y actual que seguramente destacará en las fiestas.

met gala.jpg

4. Personajes de videojuegos y terror

Para los amantes de los videojuegos, los personajes de terror como los de Silent Hill y Resident Evil siguen siendo opciones escalofriantes y populares. Estos disfraces no solo aportan miedo, sino que también son perfectos para quienes buscan un look más oscuro y detallado. The Last of Us, que tiene a sus fanáticos muy atentos esperando la temporada 2 de su serie, también es uno de los elegidos; podés ser Joel, Ellie o si lo tuyo es la producción, podés convertirte en uno de los tenebrosos "chasqueadores".

09_02_TheLastOfUs_S01.webp

5. Disfraces ecológicos y sostenibles

En línea con la creciente conciencia ambiental, los disfraces hechos con materiales reciclados y reutilizables se están imponiendo como una tendencia fuerte para 2024. Esta opción no solo te permite tener un disfraz único, sino que también es una excelente forma de contribuir al cuidado del planeta. Optar por disfraces inspirados en la naturaleza o personajes ecológicos es una excelente manera de estar a la moda y ser responsable con el medio ambiente.

Embed

Disfraces que marcan tendencia en Halloween 2024

Este año, Halloween 2024 ofrece una mezcla de terror, nostalgia y originalidad. Ya sea que te disfraces de un personaje clásico, un villano moderno o sigas la tendencia de disfraces ecológicos, las opciones son diversas y emocionantes. Aprovecha estas ideas y preparate para destacarte este 31 de octubre con un look inolvidable.