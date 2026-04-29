Quién era Alcides Ledesma Patiño, el pescador hallado muerto en el Río de la Plata

Cómo fue la desaparición

Ledesma Patiño y Herrera ingresaron el domingo al Río de la Plata a la altura del Parque del Río, en Villa Domínico, Avellaneda. Lo hicieron pese a las malas condiciones meteorológicas y fuertes ráfagas de viento, lo que complicó el operativo de búsqueda en la ribera que abarca sectores de Quilmes y La Plata.

El cuerpo fue encontrado este miércoles y trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora, donde su familia lo identificó. La víctima se encontraba vestida con la ropa que su familia había descripto y tenía sus documentos con él.

El operativo de búsqueda comenzó el lunes a las 4:50, tras la denuncia radicada en la Comisaría 4ª de Avellaneda. La Prefectura desplegó un buque guardacostas frente a las playas de Dock Sud, entre el río Sarandí y el Río de la Plata, que operó durante 24 horas. Luego se sumaron otra embarcación de similares características, un semirrígido, dos motos de agua y se dio aviso a Prefectura de Colonia del Sacramento, Uruguay, ante la posibilidad de que el viento desplazara la embarcación mar adentro.

El caso

Los pescadores habían salido el domingo en una canoa luego de dejar estacionada una Peugeot Partner blanca en el Parque del Río, un espacio recreativo municipal habilitado como paseo público desde 2018.

Un dato clave es que dejaron sus teléfonos dentro del vehículo, lo que dificultó cualquier intento de comunicación. Según sus familias, se trataba de una salida breve.

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“La primera información que tuvieron de mi papá fue a eso de las cuatro de la tarde, donde dos testigos los vieron que se estaban yendo para el fondo. Dieron notificación a la policía que estaba ahí en una garita y les tomaron los datos, le tomaron la declaración, pero le dijeron que ellos no podían hacer nada porque no se ocupaban de eso”, relató Aldana Ledesma en A24.

“Los testigos volvieron a ver que hicieron como señas, como con una linterna, y los policías les dijeron que no tenían contacto con Prefectura”, agregó.

Otra testigo, Eleonora, también declaró: “Yo fui dos veces a avisarles a los policías de la garita. Cuando vi las primeras señales de luces, me acerqué y me dijeron que no tenían nada que ver, que iban a llamar al 911”.