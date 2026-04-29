El Gobierno sancionó con una multa millonaria al gremio de La Fraternidad por incumplir la conciliación obligatoria

Esta misma semana, Capital Humano ordenó al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que limite las protestas y garantice los servicios y dictados de clases mínimos. La definición la tomó luego del paro docente y la nueva marcha convocada para el próximo 12 de mayo para reclamar al gobierno que cumpla la ley de financiamiento universitario.

El comunicado de Capital Humano y la sanción a La Fraternidad

pettovellojpg.webp Sandra Pettovello desplazó al titular de la Casa Libertad. (foto: archivo)

En los argumentos, el Gobierno señaló que "la medida se adopta luego de haberse verificado el incumplimiento a lo dispuesto en el marco del procedimiento de conciliación obligatoria, conforme lo establecido en la ley N° 14.786, que impone a las partes la obligación de abstenerse de adoptar medidas de acción directa, y retrotraer la situación al estado anterior al inicio del conflicto".

El ministerio a cargo de Sandra Pettovello, señaló que "se constató que la entidad sindical no acató la conciliación obligatoria, afectando el normal desarrollo de la prestación de servicios y el funcionamiento de la actividad en perjuicio del interés general".

"Asimismo -agrega el comunicado de Capital Humano- tras garantizarse el debido proceso, el derecho de defensa y la producción de prueba en el marco del sumario correspondiente, se concluyó que la infracción imputada reviste carácter de muy grave, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente".

El ministerio explicó que impone dichas sanciones "con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente".