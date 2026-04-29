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El Gobierno sancionó con una multa millonaria al gremio de La Fraternidad por incumplir la conciliación obligatoria

El Gobierno aplicará una multa de más de 21 mil millones de pesos al gremio de ferroviarios por adherir al paro convocado por la CGT en febrero pasado, mientras regía la conciliación obligatoria.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
El Gobierno aplicó una dura sanción al gremio de ferroviarios por el paro de trenes en el mes de febrero. Foto: Archivo. 

El Gobierno aplicó una dura sanción al gremio de ferroviarios por el paro de trenes en el mes de febrero. Foto: Archivo. 
El Gobierno sancionó con una multa millonaria al gremio de La Fraternidad por incumplir la conciliación obligatoria

El Gobierno aplicó una multa millonaria al gremio La Fraternidad, que nuclea a los trabajadores ferroviarios, como sanción por no haber cumplido con la conciliación obligatoria emitida hace dos meses por el Ministerio de Capital Humano, que obligaba al gremio y a la empresa Trenes Argentinos, a retrotraer las medidas de fuerza realizadas en medio de las negociaciones paritarias durante el pasado mes de febrero.

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Esta misma semana, Capital Humano ordenó al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que limite las protestas y garantice los servicios y dictados de clases mínimos. La definición la tomó luego del paro docente y la nueva marcha convocada para el próximo 12 de mayo para reclamar al gobierno que cumpla la ley de financiamiento universitario.

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El comunicado de Capital Humano y la sanción a La Fraternidad

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Sandra Pettovello desplazó al titular de la Casa Libertad. (foto: archivo)

Sandra Pettovello desplazó al titular de la Casa Libertad. (foto: archivo)

En los argumentos, el Gobierno señaló que "la medida se adopta luego de haberse verificado el incumplimiento a lo dispuesto en el marco del procedimiento de conciliación obligatoria, conforme lo establecido en la ley N° 14.786, que impone a las partes la obligación de abstenerse de adoptar medidas de acción directa, y retrotraer la situación al estado anterior al inicio del conflicto".

El ministerio a cargo de Sandra Pettovello, señaló que "se constató que la entidad sindical no acató la conciliación obligatoria, afectando el normal desarrollo de la prestación de servicios y el funcionamiento de la actividad en perjuicio del interés general".

"Asimismo -agrega el comunicado de Capital Humano- tras garantizarse el debido proceso, el derecho de defensa y la producción de prueba en el marco del sumario correspondiente, se concluyó que la infracción imputada reviste carácter de muy grave, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente".

El ministerio explicó que impone dichas sanciones "con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente".

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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