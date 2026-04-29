Silvina Escudero habló de su separación y un dolor que pocos conocían: "Tragedias horribles"

Escudero también despejó rumores: “No pasó nada para decir: ‘Bueno, ah, pasó tal cosa’. Sé que es más jugoso que yo tenga un amante o que haya alguien que pueda mostrar fotos mías y cosas, pero no hay”.

Para cerrar, dejó entrever que lo vivido fue mucho más profundo de lo que se conoce públicamente: “No lo voy a contar, se sabe un 10 por ciento de lo que viví estos últimos años”.

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Qué dijo Silvina Escudero sobre su fuerte lucha por ser madre

Con total honestidad, Silvina Escudero se refirió a su deseo de ser madre y reveló que junto a Federico, su pareja, atravesaron la dolorosa pérdida de más de un embarazo.

El pasado 27 de agosto, la bailarina estuvo presente en el stream de Bondi Live, donde emocionó a todos al contar lo que vivió en febrero de 2024, cuando sufrió la pérdida de uno de sus embarazos. En la mesa la acompañaban Laura Ubfal, Nazarena y Barbie Vélez, quienes escucharon conmovidas su relato cargado de verdad y sensibilidad.

“Venimos atravesando muchos duelos, mucha tristeza. Yo siempre trato de mostrar alegría, pero a veces no está la alegría. Tampoco cuento todo el camino; solo conté de un embarazo que perdí, pero no fue el único”, expresó Silvina, dejando en claro que fueron varios los intentos frustrados, aunque aún así busca mantenerse en pie y seguir adelante.

También compartió cómo sus redes sociales se convirtieron en un espacio de contención y empatía: “Me escriben muchas madres y padres a mi Instagram, partidos al medio, diciendo: ‘¿Qué hago con mi mujer? No se puede levantar de la cama’. En mis historias yo soy pum para arriba, pero así es la vida también. La vida no es lo que nosotros queremos que sea. La vida es lo que es”.

En cuanto a cómo enfrenta este proceso, detalló que busca ayuda en distintos caminos: “No hago una terapia convencional; hago terapia especializada en maternidad, traumas, hay una terapia para shocks, y después hago mil terapias alternativas”, explicó, mostrando que su lucha es constante y que se apoya en diferentes herramientas para sobrellevarlo.