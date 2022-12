Locura por Messi y Neymar en la India: la fascinante historia de la grieta futbolera que divide a más de 1.400 millones

Esta zona de la India es quizá la "cuna" del fútbol en un país que prácticamente lo descuida. Colonia inglesa como tantos países en el mundo, el "football" nunca llegó a ser una sensación nacional. Como la pasión que despierta el Cricket o el Hockey.

Kerala: De Pelé y Maradona a Messi y Neymar

Allí los indios amantes del fútbol, fueron cambiando de ídolos y selecciones según el mundo se deslumbró con ellos. Como en Kerala saben del "balompié", la selección de Brasil 70, con Pelé como estandarte causó el mismo fanatismo que en todo el planeta. En 1950, ganó su primer mundial, apenas tres años después de la Independencia de la India sobre lo ingleses. Todo fue verde y amarillo durante décadas.

Hasta que en 1986, la pasión futbolera de Kerala siguió siendo por el fútbol sudamericano, pero de un país un poco más al sur de Brasil.

Diego Maradona lideró a una selección brillante para ganar el mundial. De nuevo en México. Y tal como pasó en Bangladesh, el 2 a 1 frente a Inglaterra, con dos goles históricos por motivos bien diferentes, se vivió como una "reivindicación" frente a los años de colonialismo vividos.

El blanco y celeste argentino reemplazó al verde y amarillo. Diego, desplazó a "O rei" en Kerala.

neymar y messi en el río.jpg En Kerala, la India los fanáticos del fútbol se dividen por Messi o Neymar (Foto: tiktok de Pullavoor fan)

Qatar 2022: otra esperanza para los sudamericanos ( y la India)

India, tiene una larga historia de futbolística, pero caracterizada por la debilidad. Nunca pudo clasificar para jugar las fases definitivas de una Copa del Mundo. Así que la gente de Kerala encontrado como canalizar su fervor por este deporte. Con Brasil desde la década del 50 y con la Argentina desde 1986. Pero en Qatar 2022, los dos son grandes candidatos para llegar a la final. Pero solo uno de ellos puede hacerlo. Si ganan sus partidos del sábado, chocarán en una de las semifinales.

Eso se nota en Kerala. Las tiendas de deportes venden la camiseta celeste y blanca con el número 10 de Messi. Pero también la 10 de Brasil, con Neymar. disponible en todas las tallas.

Messi domina desde el río y rivaliza con Neymar

Nellikode ahorró dinero durante meses y guardo su plan en secreto hasta con su esposa. Encargo la colosal imagen de Leo y eligió el medio de un río para erigirla como un faro del fútbol mundial. También instaló pantallas de gran tamaño para ver el desempeño de la "Scaloneta" en Qatar. Orgulloso de su obra, lanzó un desafío: que los fanáticos por Brasil en Kerala se pongan a la "altura".

Como no hay peor astilla que la del mismo palo, su hermano Noufal recogió el guante. Colocó otra gigantografía con el astro del fútbol brasileño. Pero no solo sobre el río. También están ambos marcando una de las calles de acceso a la ciudad de Pullovaar, allí están los clubes de fans de Brasil y Argentina en el estado de Kerala. Aunque ese enorme Neymar no está solo. Otro Messi gigante lo acompaña. Solo que para marcar una diferencia, Noufal puso las cinco copas ganadas por Brasil a los pies de "Ney".

gigantografía de messi.jpg Messi estaba solo en un río de Kerala, en la India. Ahora lo acompaña Neymar (Foto: Cuenta de Instagram de Pullavoor fans)

En Kerala esperan que Brasil y la Argentina superen los obstáculos de este viernes (Croacia y Países Bajos respectivamente). Así estará segura la presencia de uno de los dos grandes de Sudamérica en la final de Qatar 2022.

“Queremos que Argentina y Brasil se enfrenten. Esa es nuestra rivalidad por excelencia aquí”, le dijo un lugareño de Kerala al New York Times. Si la pasión de Kerala se extiende a todo el país, la Argentina y Brasil tendrán una hincada incomparable: 700 millones de personas gritando por Messi o por Neymar.