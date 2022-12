En medio de la charla distendida, Agüero contó que mandó al grupo de Whatsapp un banner para llevar a Qatar, pero sus excompañeros no le llevaron el apunte y decidió colgarlo en su departamento de alquiler.

"Escribís cuando tenes ganas, nomás. A veces estamos hablando todos y no apareces, después empezas a mandar una cosa detrás de la otra", le reprochó Messi.

Mientras el ex-Manchester City le leía a Messi algunos mensajes de sus admiradores, como "estás fachero", el jugador de PSG lo interrumpió abruptamente por un crucial motivo. "Pera que me está escribiendo mi mujer, no leas lo que dice, eh (al Papu Gómez)", pidió.

Un rato más tarde, la puerta de la concentración se abrió y aparecieron Daddy, el fisioterapeuta, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, quien hizo el famoso ascensor. "Para mí le quedó mal, le quedó como a mi tía", dijo el futbolista de Atlético de Madrid en relación al corte del Papu.

Uno de los momentos más divertidos lo protagonizaron cuando el ayudante de Agüero, que es español, intentó darles instrucciones a los jugadores de la Selección Argentina para achicar la pantalla del stream. "Se ríen porque dicen que habla igual a Pablo, el cordobés", explicó Messi, también tentado, y visiblemente feliz.

Agüero le contó a Messi cómo está de su arritmia ventricular

"El otro día te vi en la cancha, en la tribuna y estas grandote. ¿Estás haciendo fierros, te controla un médico?", le preguntó Messi. "Tengo un polar que me marca la gráfica. Cada tanto que voy a correr, si voy a jugar a la pelota, ahora iba a jugar y se suspendió, o en el gimnasio, me pongo el polar. Total queda grabado en el teléfono y después yo se lo mando al médico. Estoy bien, en algún momento cantaremos flor, pero no ahora", explicó.