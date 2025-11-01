Marcha del Orgullo en Buenos Aires: miles de personas celebraron la diversidad en el centro porteño
Se trata de la trigésima cuarta edición de la movilización que comenzó en 1992 en homenaje a la revuelta de Stonewall en Nueva York, fundamental para la lucha de la comunidad LGBTIQ+.
Marcha del Orgullo en Buenos Aires.
Una multitud colmó las calles porteñas en la 34° edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, que comenzó en Plaza de Mayo y culminó frente al Congreso de la Nación. Con música, arte y mensajes de inclusión, la capital argentina se vistió de colores para celebrar la diversidad.
Desde las 16, Plaza de Mayo se convirtió en el punto de partida del recorrido que unió los principales íconos porteños. Bajo el lema “Frente al odio y la violencia: más orgullo y unidad”, miles de personas se sumaron al evento organizado por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo, que forma parte de la Semana del Orgullo LGBTIQ+.
El cierre se realizó frente al Congreso de la Nación, donde artistas y activistas compartieron mensajes por la igualdad y los derechos humanos.
Embed
Ángela Torres y el saludo sorpresa de Dua Lipa
Uno de los momentos más celebrados fue la participación de Ángela Torres, que brilló sobre el escenario principal. Además, la cantante británica Dua Lipa envió un mensaje especial a la multitud: “Hola, mi hermosa Argentina. Hoy quiero celebrar con ustedes y mandarles todo mi amor y apoyo en este día tan especial. Siempre voy a estar a su lado acompañándolos con todo mi orgullo y cariño.”
El Escenario Nadia Echazú, conducido por Emma Serna y Joaquín Villa, contó con presentaciones de Benito Cerati, Malena Narvay, Buena Mandinga, Nisi y REF, entre otros. Desde las 18, con la conducción de Diana Zurco, Franco Torchia y Ale Malem, se presentan Aimel Sali, Thomas Guzmán, Tuli Acosta, Facu Mazzei, K4OS y Massacre.
Durante toda la jornada, los DJs Alan Fabulous y Fabián Jara musicalizan ambos escenarios, mientras que la banda Sudor Marika celebró sus 10 años con un show especial.
El Paseo de la Diversidad y la historia de la marcha
En paralelo, en Diagonal Norte y Florida, el público puede recorrer el Paseo de la Diversidad y la Resistencia, un espacio con stands, intervenciones artísticas y organizaciones LGBTIQNB+, culturales y de derechos humanos.
La Marcha del Orgullo se celebra cada primer sábado de noviembre desde 1992, en homenaje a los Disturbios de Stonewall (1969) en Nueva York, origen del movimiento de liberación LGBTIQ+ a nivel mundial.
Treinta y cuatro años después, Buenos Aires vuelve a reafirmar su compromiso con la igualdad, la libertad y el orgullo de ser.