Marcha del Orgullo en Buenos Aires: miles de personas celebraron la diversidad en el centro porteño

El Escenario Nadia Echazú, conducido por Emma Serna y Joaquín Villa, contó con presentaciones de Benito Cerati, Malena Narvay, Buena Mandinga, Nisi y REF, entre otros. Desde las 18, con la conducción de Diana Zurco, Franco Torchia y Ale Malem, se presentan Aimel Sali, Thomas Guzmán, Tuli Acosta, Facu Mazzei, K4OS y Massacre.

Durante toda la jornada, los DJs Alan Fabulous y Fabián Jara musicalizan ambos escenarios, mientras que la banda Sudor Marika celebró sus 10 años con un show especial.

buenos-aires-vive-este-sabado-una-nueva-celebracion-de-la-diversidad-con-la-34-marcha-del-orgullo-lgbtiq-foto-afpalejandro-pagni-6EAPHMFXGVEBDFPLO53Q3LTMGQ Buenos Aires vive este sábado una nueva celebración de la diversidad con la 34° Marcha del Orgullo LGBTIQ+. (Foto: AFP)

El Paseo de la Diversidad y la historia de la marcha

En paralelo, en Diagonal Norte y Florida, el público puede recorrer el Paseo de la Diversidad y la Resistencia, un espacio con stands, intervenciones artísticas y organizaciones LGBTIQNB+, culturales y de derechos humanos.

La Marcha del Orgullo se celebra cada primer sábado de noviembre desde 1992, en homenaje a los Disturbios de Stonewall (1969) en Nueva York, origen del movimiento de liberación LGBTIQ+ a nivel mundial.

Treinta y cuatro años después, Buenos Aires vuelve a reafirmar su compromiso con la igualdad, la libertad y el orgullo de ser.