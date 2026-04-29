A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
LO ÚLTIMO

El enigma Pity Álvarez: por qué no está preso y cómo avanza su situación judicial

Con la causa por homicidio todavía en curso, Pity Álvarez volvió a escena con un nuevo videoclip. En paralelo, la Justicia evalúa peritajes clave para definir si puede ser llevado a juicio.

29 abr 2026, 12:53
El enigma Pity Álvarez: por qué no está preso y cómo avanza su situación judicial
El enigma Pity Álvarez: por qué no está preso y cómo avanza su situación judicial

El enigma Pity Álvarez: por qué no está preso y cómo avanza su situación judicial

La reciente vuelta a la escena de Pity Álvarez, tras la publicación de un videoclip en los últimos días, reavivó el debate en torno a su situación judicial y su condición actual. La exposición pública del músico volvió a poner bajo la lupa una causa que lleva años sin definiciones concretas.

El artista está imputado por el asesinato de Cristian Díaz en 2018, pero hasta hoy no enfrentó un juicio oral. En su momento, informes médicos determinaron que no se encontraba en condiciones psíquicas de atravesar ese proceso, lo que derivó en su declaración de inimputabilidad y, en consecuencia, en la suspensión del avance judicial.

Leé también

Santi Maratea habló tras la controversia y reconoció su falta por manejar distraído con el celular

Santi Maratea habló tras la controversia y reconoció su falta por manejar distraído con el celular

En el programa Puro Show (El Trece) se refirieron a este punto y explicaron: “Es la Justicia la que está diciendo que él no está en condiciones de afrontar un juicio. No pudo ser juzgado porque no estaba en condiciones mentales”. A partir de ese diagnóstico, la causa quedó detenida y Pity Álvarez recuperó la libertad, aunque sin haber sido desvinculado formalmente del expediente.

No obstante, su reciente aparición mediática generó una fuerte controversia, especialmente en relación con la posibilidad de que retome su actividad artística en medio de este contexto judicial. Sobre esto, se marcó una diferencia importante: no hay ninguna normativa que impida a una persona subirse a un escenario por cuestiones vinculadas a su salud mental. En ese sentido, Fernanda Iglesias fue contundente: “No te hacen un psicotécnico para dar un recital”.

Embed

Por su parte, Ignacio González Prieto analizó el caso en el mismo ciclo y no dudó en calificarlo como inusual. El periodista expresó: “Está acusado de homicidio desde 2018 y hace siete años que no se realiza el juicio. Uno se pregunta cómo puede hacer recitales, presentaciones o ir a medios y no presentarse ante un tribunal”.

Además, reveló que el fiscal general Sandro Abraldes solicitó nuevas medidas para intentar destrabar el expediente. Entre ellas, la realización de estudios médicos más profundos, como análisis toxicológicos, evaluaciones neurológicas, electroencefalogramas, resonancias magnéticas y pericias psicodiagnósticas completas.

La finalidad de estas pruebas es determinar si actualmente Pity Álvarez está en condiciones de ser sometido a juicio. “Si todos esos exámenes dan positivo, va a tener que afrontar tarde o temprano un juicio muy grave”, advirtió González Prieto.

Pity Álvarez puede hacer recitales y no presentarse a juicio - captura Puro Show

Cuál es el nuevo tema que presentó Pity Álvarez

En medio de la expectativa por su regreso a los escenarios, Pity Álvarez volvió a dar que hablar con el lanzamiento de su nuevo tema, titulado “Lejos de ser”. La canción fue estrenada el 22 de abril de 2026 y marca un nuevo paso en su camino artístico dentro de su etapa solista.

El single llegó acompañado por un videoclip oficial dirigido por Luis Ortega, que suma un condimento especial: la participación del actor Rodrigo de la Serna junto al propio músico. La dupla se luce en una propuesta audiovisual que acompaña el tono intenso de la canción.

pity alvarez 2021.jpg

En lo musical, “Lejos de ser” se presenta como un rocanrol crudo y enérgico, una marca registrada del estilo de Pity que vuelve a ponerse en primer plano. El lanzamiento no pasó desapercibido y rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

Este estreno llega, además, en la antesala de su próxima presentación en vivo, prevista para el 9 de mayo de 2026 en el Autódromo Municipal de Rosario, donde se espera que el músico vuelva a encontrarse con su público en un show que ya genera fuerte expectativa.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Pity Álvarez

Lo más visto