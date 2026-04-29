El enigma Pity Álvarez: por qué no está preso y cómo avanza su situación judicial

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Por su parte, Ignacio González Prieto analizó el caso en el mismo ciclo y no dudó en calificarlo como inusual. El periodista expresó: “Está acusado de homicidio desde 2018 y hace siete años que no se realiza el juicio. Uno se pregunta cómo puede hacer recitales, presentaciones o ir a medios y no presentarse ante un tribunal”.

Además, reveló que el fiscal general Sandro Abraldes solicitó nuevas medidas para intentar destrabar el expediente. Entre ellas, la realización de estudios médicos más profundos, como análisis toxicológicos, evaluaciones neurológicas, electroencefalogramas, resonancias magnéticas y pericias psicodiagnósticas completas.

La finalidad de estas pruebas es determinar si actualmente Pity Álvarez está en condiciones de ser sometido a juicio. “Si todos esos exámenes dan positivo, va a tener que afrontar tarde o temprano un juicio muy grave”, advirtió González Prieto.

Pity Álvarez puede hacer recitales y no presentarse a juicio - captura Puro Show

Cuál es el nuevo tema que presentó Pity Álvarez

En medio de la expectativa por su regreso a los escenarios, Pity Álvarez volvió a dar que hablar con el lanzamiento de su nuevo tema, titulado “Lejos de ser”. La canción fue estrenada el 22 de abril de 2026 y marca un nuevo paso en su camino artístico dentro de su etapa solista.

El single llegó acompañado por un videoclip oficial dirigido por Luis Ortega, que suma un condimento especial: la participación del actor Rodrigo de la Serna junto al propio músico. La dupla se luce en una propuesta audiovisual que acompaña el tono intenso de la canción.

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En lo musical, “Lejos de ser” se presenta como un rocanrol crudo y enérgico, una marca registrada del estilo de Pity que vuelve a ponerse en primer plano. El lanzamiento no pasó desapercibido y rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

Este estreno llega, además, en la antesala de su próxima presentación en vivo, prevista para el 9 de mayo de 2026 en el Autódromo Municipal de Rosario, donde se espera que el músico vuelva a encontrarse con su público en un show que ya genera fuerte expectativa.