Impeachment: las imágenes de la violencia en el Capitolio que torcieron el voto de los senadores republicanos

El vicepresidente Mike Pence huye del asalto al Capitolio (Foto: captura de TV).

"El vicepresidente Mike Pence con toda su familia, son escoltados para salir seguros del Capitolio". La voz de la representante demócrata Stacey Plaskett acompañaba un nuevo video sobre la violencia en el Capitolio. Fue una de las encargadas de presentar la acusación contra Donald Trump por "incitación a la insurrección" y responsable de exhibir un material que resultó clave para el inicio del impeachment contra el exmandatario.

Los senadores miraron conmovidos imágenes que no se habían salido a la luz hasta el momento. No se trataba solo de la turba rompiendo vidrios y puertas, armados para avanzar por las instalaciones del Congreso: lo que más los impactó fue ver a sus pares corriendo por los pasillos, tratando de no ser víctimas de violentos que los llamaban "traidores".

Entre ellos se pudo observar al senador Mitt Romney, el republicano que enfrentó en internas a Trump y que votó a favor de la destitución del entonces presidente en el primer impeachment.

El senador Mitt Romney, evacuado por servicios de seguridad (Foto: AP).

Pero lo más duro fue ver huir del Congreso al vicepresidente Pence, acompañado por su familia y rodeado por agentes de seguridad.

La democracia norteamericana no está acostumbrada a ver esas imágenes caóticas en el seno de una de las instituciones fundamentales de una república.

Los seis representantes demócratas convertidos en "fiscales" para acusar a Trump expusieron que para ellos quedó clara la relación entre el ataque y las manifestaciones de Trump.

"El vicepresidente y los miembros del Congreso fueron abandonados por el presidente, quien es, además, el comandante en jefe en materia de seguridad", dijeron ante el Senado.

La representante Plaskett acusó a Trump por los hechos en el Capitolio (Foto: AP).

Emoción, conciencia política y números

Cada parte tiene 16 horas para presentar sus argumentos. Los defensores de Trump perdieron la batalla por la constitucionalidad. Ahora intentarán demostrar que los dichos y la conducta del entonces presidente no alentó la rebelión contra el Congreso. Esto es lo que está en juego en los pocos días que durará el segundo impeachment.

LEÉ TAMBIÉN: Por qué Trump está cerca de volver a ser absuelto en su segundo impeachment

Más allá de los argumentos, ya quedó probado que el vicepresidente Pence estuvo a menos de 30 metros de los violentos que pedían "colgarlo". Otros pasaron por al lado de la puerta de ingreso al recinto, en el que varios senadores permanecían escondidos.

Así, después de ver esas imágenes, quedó flotando la pregunta: ¿será suficiente la fuerza de las imágenes para convencer a los senadores republicanos y condenar a Trump?