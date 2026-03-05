Abren un nuevo puente con pasarela de vidrio que unirá a toda la costa y reducirá los tiempos de viaje

La solución elegida no fue simplemente reparar la estructura existente, sino levantar un puente completamente nuevo, adaptado a las necesidades de movilidad actuales y a los estándares modernos de seguridad y sostenibilidad.

El nuevo viaducto tendrá 109 metros de longitud, con una estructura de acero de aproximadamente dos metros de altura y un tablero considerablemente más amplio que el anterior. En términos de dimensiones, el cambio será notable: el ancho total pasará de los 8,4 metros actuales a más de 14 metros, lo que permitirá reorganizar por completo el espacio destinado a vehículos y peatones.

Esta ampliación no solo incrementará la capacidad del puente, sino que también mejorará la seguridad vial y la comodidad de quienes lo utilicen a diario.

Un puente más ancho y preparado para el tránsito actual

Uno de los puntos más destacados del proyecto es la redistribución del espacio sobre la estructura.

La nueva calzada contará con 7,3 metros destinados exclusivamente a vehículos, lo que facilitará el cruce en ambos sentidos con mayor seguridad y fluidez. A esto se sumarán aceras peatonales en ambos lados del puente, cada una con aproximadamente 1,75 metros de ancho.

Además, el diseño incluye barandillas de protección y separadores, elementos pensados para reforzar la seguridad tanto de los conductores como de quienes transiten a pie o en bicicleta.

En total, cada margen del puente contará con cerca de 3,5 metros destinados al paso peatonal y a sistemas de protección, una mejora sustancial respecto a la infraestructura actual.

Para los habitantes de Arriondas y de las localidades cercanas, esto se traducirá en un tránsito más ordenado, menos congestionado y mayor seguridad, especialmente en los momentos de mayor circulación.

Una de las grandes novedades: un mirador con suelo de vidrio

Si bien la obra tiene un claro objetivo funcional, también incorpora un elemento pensado para el turismo y el disfrute del paisaje.

En uno de los extremos del puente se instalará un mirador panorámico que sobresaldrá de la estructura principal, ofreciendo una vista privilegiada del río Sella y de su entorno natural.

El detalle más llamativo será un voladizo con piso de vidrio triple capa, diseñado para soportar peso y garantizar la seguridad de los visitantes. Desde ese punto, las personas podrán mirar directamente hacia el cauce del río bajo sus pies, una experiencia que promete convertirse en uno de los atractivos más fotografiados de la zona.

Este mirador estará situado cerca del punto de partida del famoso Descenso Internacional del Sella, la tradicional competencia de piragüismo que cada año convoca a miles de deportistas y turistas.

Gracias a esta ubicación estratégica, el nuevo puente también podría convertirse en un espacio privilegiado para observar el evento y disfrutar del paisaje natural de la cuenca del Sella.

Un diseño que respeta el río y su ecosistema

Más allá de su impacto visual, el proyecto incorpora una innovación clave desde el punto de vista ambiental.

A diferencia del puente anterior, la nueva estructura no tendrá pilares intermedios dentro del río. Esto significa que el viaducto se sostendrá únicamente desde las orillas, sin apoyos en el cauce.

La eliminación de estas pilas de hormigón tiene varias ventajas. Por un lado, reduce la alteración de la corriente natural del agua, lo que ayuda a preservar el equilibrio ecológico del río. Por otro, evita la acumulación de sedimentos o materiales que suelen formarse alrededor de los pilares.

Especialistas señalan que esta decisión minimiza el impacto ambiental y mejora el comportamiento hidráulico del río, algo especialmente relevante en zonas donde las crecidas pueden modificar el flujo del agua.

En consecuencia, el nuevo puente busca combinar infraestructura moderna con respeto por el entorno natural, uno de los rasgos más valorados del paisaje asturiano.

Una inversión millonaria para mejorar la conectividad

La construcción de la nueva estructura está a cargo de la empresa Ferrovial, una de las compañías más importantes del sector de obras públicas en España.

El presupuesto destinado al proyecto ronda los 3,7 millones de euros, una inversión significativa para una infraestructura local, pero que se considera estratégica para el desarrollo de la región.

Las obras comenzaron con la preparación de los accesos y los soportes en ambas márgenes del río. En los últimos meses, las grandes piezas de acero que conforman la estructura comenzaron a llegar a la zona, donde serán ensambladas para completar el puente.

Con el inicio de la fase final de montaje, todo indica que la obra se acerca a su conclusión, generando expectativa entre los habitantes y comerciantes de la zona.

Impacto en el turismo y la economía local

El nuevo puente no solo tendrá efectos en la circulación diaria. También se espera que impulse el turismo en el oriente asturiano, una región conocida por su naturaleza, su gastronomía y sus actividades deportivas.

Arriondas es considerada una de las puertas de entrada al valle del Sella, punto de partida de numerosas excursiones y actividades al aire libre.

Cada verano, miles de visitantes llegan para practicar descensos en canoa, senderismo y turismo rural, además de participar o presenciar el Descenso Internacional del Sella.

La presencia de un puente más moderno, con mejores accesos y un mirador panorámico, podría sumar un nuevo atractivo al recorrido turístico de la zona.

Comerciantes y operadores turísticos creen que la obra facilitará el acceso de visitantes y mejorará la imagen urbana de Arriondas, fortaleciendo su papel como centro turístico del oriente de Asturias.

Menos congestión y trayectos más rápidos

Uno de los objetivos principales de la obra es optimizar los tiempos de desplazamiento entre las dos orillas del Sella.

Aunque el puente no conecta directamente con el mar, su ubicación estratégica en Arriondas lo convierte en un punto clave para las rutas que vinculan el interior asturiano con la costa oriental.

En la práctica, esto significa que los conductores podrán evitar demoras y circular con mayor fluidez, especialmente durante los períodos de mayor tráfico turístico.

Para los residentes, esto se traducirá en traslados cotidianos más rápidos y seguros, algo que impacta directamente en la calidad de vida.

Una obra que simboliza el futuro de la región

A medida que avanza la instalación de los últimos elementos metálicos, el nuevo puente Emilio Llamedo comienza a perfilarse como uno de los proyectos de infraestructura más emblemáticos del oriente asturiano en los últimos años.

Su combinación de tecnología, diseño panorámico y enfoque ambiental refleja una tendencia creciente en la obra pública: crear infraestructuras que no solo cumplan una función práctica, sino que también aporten valor paisajístico y turístico.

Cuando finalmente entre en funcionamiento, la estructura no solo permitirá cruzar el río Sella con mayor facilidad. También ofrecerá un nuevo punto de encuentro entre ingeniería, naturaleza y turismo, consolidando a Arriondas como uno de los destinos más atractivos del norte de España.