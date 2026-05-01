Irán envió una nueva propuesta de paz a Donald Trump en un día clave en Estados Unidos

Por ahora, el proceso depende de la capacidad de ambas partes de ceder en puntos clave. Sin eso, las propuestas seguirán circulando, pero sin traducirse en un acuerdo real. Como la recordada película de Diane Keaton y Jack Nicholson: "Alguien tiene que ceder".

Un secreto que debe tener un requisito clave para Trump

Hubo una primera negociación fallida en Pakistán. Hasta Islamabad, la capital, viajó el vicepresidente Vance. Pero se fue antes del final al no ver ningún avance. Luego hubo otra reunion, menor, ya que esa vez, el vice se quedó en Washington. Pero siempre todo se empantanó por el mismo tema. Reabrir el estrecho de Ormuz - que es lo que quiere el mundo - no sería muy complejo. Pero Irán no quiere entregar su plan nuclear y Estados Unidos quiere que la propuesta sea integral: no puede faltar pactar por el plan nuclear. "Irán no puede tener jamás una bomba atómica", repite siempre Donald Trump.

Del lado estadounidense, la estrategia parece igual de ambigua que en Irán. El plan de ataques “breves y contundentes” apunta a forzar una negociación desde una posición de fuerza. Pero ese tipo de acciones tiene un riesgo evidente: en lugar de destrabar el diálogo, puede terminar de romperlo. Es una lógica de presión que ya mostró límites en estos 60 días.

trump vance Vance fue a islamabad y volvió con las manos vacías. Irán acaba de enviar otra propuesta a Washington. (Foto: Reuters)

Ahora, está este anuncio oficial y parcial. El nuevo mensaje de Irán conducido a Washington por Pakistán. Qué dice es un secreto. El otro actor del conflicto es Israel, que mantiene su línea más dura. La idea de volver a atacar “pronto” para eliminar “amenazas existenciales” refuerza el escenario de escalada. A diferencia de Washington, que alterna presión y negociación, Israel parece menos dispuesto a esperar resultados diplomáticos. Pero si este nuevo "paper" iraní es del agrado de Trump, Netanyahu puede estar un poco más solo.

Estamos un equilibrio inestable. Hay diálogo, pero sin avances claros. Hay amenazas de ambos lados, pero sin una escalada total. Y en el medio, un impacto global que no deja de crecer.

Dentro de poco sabremos, que propuso Irán. Por la manera en que responde Donald Trump nos daremos cuenta si sirve o no. No hará falta tener una copia.