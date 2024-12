Así quedó la embajada argentina en Ucrania tras los bombardeos rusos: las fotos de los destrozos

embajada atacada.jpg Varios salones y oficinas de la misión diplomática argentina sufrieron daños por el bombardeo ruso en Kiev (foto: Cuenta de X NextaTV)

El embajador portugués, otro de los países con daños en su representación diplomática declaró que su país ya presento una queja formal al Kremlin.

embajada argentina atacada.jpg Mamposterias, sobre techos y vidrios rotos por la explosión de las bombas lanzadas por rusia en Kiev.(foto: cuenta de X de NExta TV)

Ataque com misiles de Rusia sobre Kiev

Rusia dijo que tomaría represalias por el asesinato del general Kirilov, responsable de verificar el desarrollo de armas biológicas por parte de Ucrania. Este ataque sobre la capital de ese país debe tomarse como el primer paso dado por el Kremlin. Pero esta vez, lo que sorprende son los blancos. Se afectaron a 6 edificios de representaciones diplomáticas: La Argentina, Portugal, Albania, Macedonia del Norte, Montenegro y Palestina.

El ataque ruso a Kiev que impactó en media docena de embajadas se dio en esta nueva etapa de refuerzo ruso en su ofensiva. Putin acaba de decir que no sabe cuánto tiempo llevará, por ejemplo, sacar a todos los ucranianos de la reunión del Donetsk, pero que no terminará hasta que cumpla esa tarea. Alarmas antiaéreas alertaron a la población desde temprano y no solo la capital fue objeto de los misiles. También hubo bombardeos sobre la ciudad de Odessa, el puerto de Ucrania en el mar Negro.

En Kiev se escucharon al menos tres explosiones llegando el momento del amanecer. Los misiles cayeron en varios distritos de la capital. Una de esas zonas concentra a varias embajadas y 6 de ellas resultaron con daños por el ataque ruso.

El ataque causó un muerto y por lo menos 12 heridos, además de dejar sin calefacción a 630 edificios residenciales, 16 centros médicos y 30 escuelas y jardines de infantes, pero no hay datos de víctimas en ninguna de las embajadas.

Union Europea contra el Kremlin.jpg La queja dormal de la Unión Europea a Rusia por el ataque a la embajada de Portugal. (Foto: cuenta de la PM Kallas)

La Unión Europea salió rápidamente a condenar el ataque. Especialmente por violar normas de pactos internacionales que establecen que las embajadas deberían quedar presevadas y no ser blancos militares.

Kaja Kallas, la primea ministra de Estonia hizo una condena personal a Rusia. Estonia preside en ese momento a las reuniones de la Unión Europea.

Dijo: "Misiles rusos dañaron la Embajada de Portugal en Kyiev. Ninguna representación diplomática debería jamás ser objeto de persecución ni siquiera de impacto. Se trata de otro ataque bárbaro de Rusia contra objetivos civiles que no demuestra ninguna voluntad de paz. Extiendo mi total solidaridad al personal diplomático".