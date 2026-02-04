Confirmado: todos estos bancos cerrarán sus puertas durante 96 horas

Cuando esto ocurre, las oficinas bancarias ubicadas en esas localidades deben cerrar sus puertas durante la jornada festiva, lo que puede generar una interrupción prolongada si el festivo se combina con fines de semana.

En 2026, las fechas clave del Carnaval caerán a mediados de febrero, lo que provocará que en algunas ciudades las sucursales no operen durante varios días seguidos. Para quienes dependen de la atención presencial —como personas mayores o clientes que necesitan realizar trámites específicos— esto podría significar demoras si no planifican con antelación.

¿Qué días cerrarán los bancos durante el Carnaval 2026?

El cierre bancario se aplicará en distintas zonas donde el Carnaval tenga carácter oficial de festivo local o día no lectivo. Estas son las principales ciudades y regiones afectadas:

Cádiz (Andalucía)

Festivo local el lunes 16 de febrero. El Carnaval de Cádiz es uno de los más emblemáticos del país, conocido por sus comparsas y chirigotas. Ese lunes las oficinas bancarias permanecerán cerradas.

Santa Cruz de Tenerife (Canarias)

Festivo el martes 17 de febrero. La capital tinerfeña celebra uno de los carnavales más reconocidos a nivel internacional. La actividad bancaria se verá interrumpida durante esa jornada.

Las Palmas de Gran Canaria (Canarias)

Festivo el martes 17 de febrero. Al igual que en Tenerife, el impacto será total en la atención presencial.

Galicia

Festivo o día no lectivo el martes 17 de febrero en numerosos municipios, especialmente en provincias como A Coruña y Lugo, donde el “Entroido” tiene fuerte tradición. Esto implica que muchas oficinas en esas localidades no abrirán al público.

Región de Murcia

Festivo local el martes 17 de febrero en Águilas, sede de uno de los carnavales más importantes del país.

Extremadura

Festivo local el martes 17 de febrero en diversas localidades con tradición carnavalera.

En estos territorios, el cierre puede extenderse durante varios días si se combina con el fin de semana, generando un paréntesis operativo que podría alcanzar hasta 96 horas en determinados casos.

¿Qué operaciones estarán disponibles durante el cierre?

A pesar del cierre físico de las sucursales, los servicios digitales continuarán funcionando con normalidad. La banca online y los cajeros automáticos serán clave para evitar interrupciones en las operaciones cotidianas.

Entre los servicios disponibles se incluyen:

Retiros y depósitos en cajeros automáticos.

Transferencias a través de aplicaciones móviles y páginas web oficiales.

Pagos con tarjeta en comercios físicos y tiendas online.

Consulta de saldos y movimientos.

Gestión de recibos domiciliados.

Desde distintas entidades nacionales recuerdan que es recomendable adelantar transferencias o pagos de facturas antes del cierre, especialmente si se trata de operaciones urgentes o de alto importe.

Para los usuarios habituados a la banca digital, el impacto será prácticamente imperceptible. Sin embargo, quienes dependen del trato presencial podrían encontrar dificultades si no se anticipan.

Un cierre que impacta más en lo presencial que en lo digital

La progresiva digitalización del sistema financiero ha reducido considerablemente la dependencia de las oficinas físicas. No obstante, aún existe un sector de la población —principalmente personas mayores o pequeños comerciantes— que necesita atención directa para determinadas gestiones.

El cierre de hasta cuatro días consecutivos puede afectar especialmente a este grupo, sobre todo en localidades donde el Carnaval es una celebración central y moviliza a miles de personas.

En ciudades turísticas como Cádiz o Santa Cruz de Tenerife, además, la demanda de efectivo suele incrementarse durante estas fechas debido al aumento de visitantes, lo que refuerza la necesidad de planificación previa.

Consejos para planificar el cierre bancario de Carnaval

Para evitar contratiempos financieros durante el puente de Carnaval, las entidades recomiendan seguir una serie de pautas básicas:

1. Adelantar transferencias y pagos importantes

Si se deben realizar operaciones relevantes, lo ideal es completarlas antes del inicio del cierre. Esto incluye pagos de proveedores, alquileres o facturas con fecha límite cercana.

2. Verificar el funcionamiento de la app bancaria

Comprobar con anticipación que las claves, tokens o sistemas de verificación funcionan correctamente evitará problemas de último momento.

3. Retirar efectivo con antelación

Especialmente en zonas rurales o con alta afluencia turística, donde los cajeros pueden vaciarse más rápido de lo habitual.

4. Planificar escapadas con previsión

El Carnaval genera una fuerte demanda hotelera. Reservar alojamiento con tiempo puede evitar sobrecostes.

5. Revisar límites de transferencias

En caso de necesitar mover grandes cantidades de dinero, es conveniente confirmar los límites diarios establecidos por la entidad.

Estos consejos permiten mantener la normalidad durante los festivos y evitar demoras innecesarias en operaciones comerciales o personales.

Próximos cierres bancarios en España en 2026

Más allá del Carnaval, el calendario laboral español contempla varios festivos nacionales que afectarán la actividad bancaria a lo largo del año. Según el BOE, las fechas clave incluyen:

1 de enero (Año Nuevo)

6 de enero (Epifanía del Señor)

3 de abril (Viernes Santo)

1 de mayo (Día del Trabajo)

1 de noviembre (Día de Todos los Santos)

12 de octubre (Fiesta Nacional de España)

8 de diciembre (Inmaculada Concepción)

25 de diciembre (Navidad)

España cuenta con 14 días festivos al año: nueve de carácter nacional, tres autonómicos y dos locales. Esta estructura explica por qué la atención bancaria puede variar significativamente según la comunidad autónoma o incluso el municipio.

Por ello, las autoridades y las propias entidades financieras recomiendan consultar el calendario laboral regional para confirmar qué días no habrá atención presencial en cada localidad.

Un Carnaval que combina fiesta y previsión financiera

El Carnaval 2026 no solo traerá disfraces, comparsas y desfiles multitudinarios. También implicará ajustes en la actividad económica y bancaria en varias regiones del país.

Mientras la música y el color toman las calles, las sucursales de determinadas ciudades bajarán la persiana durante varios días, obligando a clientes y empresas a organizar sus movimientos con antelación.

En un contexto donde la digitalización gana terreno, el impacto será menor que en años anteriores. Sin embargo, la recomendación es clara: anticiparse es la mejor estrategia para evitar inconvenientes.

El puente de Carnaval será, para muchos, una oportunidad de descanso y celebración. Para otros, un recordatorio de que incluso en tiempos festivos, la planificación financiera sigue siendo clave.