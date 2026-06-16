Educación decreta cierre total de escuelas en todo el país este viernes 19 de junio

El 19 de junio será el gran día para millones de estudiantes españoles

El próximo 19 de junio de 2026 concentrará la despedida de las aulas en once comunidades autónomas y territorios educativos, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados del calendario escolar.

En esa fecha finalizarán oficialmente las clases en Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Melilla y País Vasco.

Para los alumnos de estas regiones, el cierre de la jornada escolar significará el comienzo inmediato de las vacaciones estivales. Desde ese momento, las familias iniciarán una etapa marcada por la ausencia de horarios escolares, las actividades recreativas y la preparación del próximo curso.

El descanso podrá variar en duración según cada territorio, pero en muchos casos los estudiantes tendrán por delante entre diez y doce semanas sin clases, hasta el regreso previsto durante el mes de septiembre.

La coincidencia de fechas también tendrá impacto en la organización familiar. Muchos padres y madres deberán coordinar sus vacaciones laborales con el inicio del receso escolar, mientras que sectores vinculados al turismo y el ocio se preparan para una mayor demanda durante los meses de verano.

Las diferencias entre comunidades marcan el final del curso

El cierre del calendario escolar no será idéntico en toda España. La razón principal está relacionada con la distribución de las jornadas lectivas que realiza cada administración autonómica.

Aunque existe una referencia común sobre la cantidad mínima de días de enseñanza, cada comunidad puede decidir cuándo comienza y cuándo termina el período escolar. Algunas optan por adelantar el inicio de las clases en septiembre y, como consecuencia, finalizan antes en junio. Otras extienden el curso hasta los últimos días del mes.

Este sistema genera diferencias que pueden superar las dos semanas entre algunos territorios. Así, mientras algunos estudiantes estarán disfrutando de sus primeros días de vacaciones, otros todavía continuarán asistiendo a los centros educativos.

Uno de los ejemplos más claros aparece entre Castilla-La Mancha y las comunidades que finalizan más tarde. La primera cerrará sus aulas antes que la mayoría, mientras que regiones como Cantabria, Castilla y León o Navarra mantendrán la actividad escolar hasta finales de junio.

Castilla-La Mancha será la primera en iniciar el descanso

Entre todas las comunidades autónomas, Castilla-La Mancha será la que abrirá antes el período de vacaciones escolares, ya que sus estudiantes terminarán las clases el miércoles 17 de junio.

Esto significa que sus alumnos tendrán una ventaja de varios días respecto a otras regiones que finalizarán el curso el 19 de junio o incluso después.

La diferencia puede parecer pequeña, pero para muchas familias representa un cambio importante en la planificación del verano. Unos días adicionales pueden permitir adelantar viajes, reorganizar actividades o disponer de más tiempo antes de los períodos de mayor movimiento turístico.

Además, el cierre anticipado también modifica la dinámica de los centros educativos, que comienzan antes los procesos administrativos vinculados al final del curso, como evaluaciones, entrega de documentación y preparación del próximo ciclo.

Andalucía, La Rioja y Murcia terminarán más tarde

En el otro extremo del calendario aparecen comunidades que extenderán un poco más la actividad escolar.

Andalucía, La Rioja y Murcia finalizarán las clases el 22 de junio, tres días después de la gran mayoría de territorios que cerrarán sus aulas el 19.

Aunque la diferencia no es demasiado amplia, representa una excepción dentro de un panorama nacional donde la fecha del 19 de junio tendrá un fuerte protagonismo.

En estos lugares, los estudiantes deberán esperar unos días más para comenzar oficialmente sus vacaciones, mientras que las familias tendrán que mantener durante algo más de tiempo la rutina habitual de clases, tareas y horarios.

Navarra, Cantabria y Castilla y León tendrán el cierre más tardío

Los alumnos de Cantabria, Castilla y León y Navarra serán los últimos en despedirse de las aulas, ya que sus calendarios establecen el final del curso para el 30 de junio.

La diferencia respecto a Castilla-La Mancha será notable: entre ambos extremos habrá aproximadamente 13 días de distancia en el cierre del ciclo lectivo.

Esta situación responde a la planificación interna de cada comunidad. Algunas regiones compensan un inicio de curso diferente o una distribución distinta de jornadas lectivas manteniendo la actividad hasta el último día permitido del mes.

Para los estudiantes de estos territorios, el verano comenzará oficialmente cuando finalice junio, aunque eso no impedirá que muchos ya estén pensando en los planes de vacaciones, actividades familiares y el próximo curso.

Un calendario que afecta a millones de familias

El final del año escolar no solo representa un cambio para los estudiantes. También supone un importante movimiento social y económico.

Cada verano, millones de familias españolas deben reorganizar sus rutinas cuando terminan las clases. Los horarios de trabajo, el cuidado de los niños y las vacaciones de los adultos suelen depender directamente de estas fechas.

El cierre simultáneo en varias comunidades genera además un aumento de los desplazamientos internos, la demanda turística y las reservas de alojamiento. Las zonas costeras y los principales destinos vacacionales suelen recibir una gran cantidad de visitantes coincidiendo con el inicio del descanso escolar.

Por eso, el calendario educativo se convierte en una referencia clave no solo para los centros, sino también para numerosos sectores relacionados con el turismo, el transporte y el ocio.

El regreso a las aulas será después del verano

Tras varias semanas de descanso, los alumnos volverán progresivamente a los colegios e institutos durante el mes de septiembre, aunque las fechas exactas también dependerán de cada comunidad autónoma.

El nuevo curso volverá a poner en marcha la rutina habitual: madrugones, transporte escolar, actividades extraescolares y organización familiar.

Mientras tanto, el final del curso 2025/2026 se acerca y la cuenta regresiva para las vacaciones ya comenzó en miles de hogares españoles.

Para muchos estudiantes, el 19 de junio representará mucho más que una fecha en el calendario: será el momento de cerrar una etapa académica, despedirse temporalmente de compañeros y profesores y dar inicio al esperado descanso de verano.