Dos ex Gran Hermano Generación Dorada se enamoraron y confirmaron su romance

“En la casa, él me había gustado ahí. Después yo salí y había otra situación, respeto y nada sucedió ”, explicó, dejando en claro que, pese a que existía interés desde el comienzo, decidió respetar el vínculo de Sicaro con Celis y no avanzar en aquel momento.

Cómo fue la relación de Daniela Celis y Nick Sicaro

El vínculo comenzó después de que ambos coincidieran en el entorno de Gran Hermano. La química apareció durante las participaciones de Nick en el streaming de Telefe: Daniela contó que, cuando lo tuvo sentado a su lado, se puso nerviosa y notó inmediatamente una atracción entre los dos.

Después de esos primeros encuentros, Nick tomó la iniciativa y le escribió para invitarla a verse fuera del estudio. La relación avanzó con citas, mensajes y distintos gestos románticos. La ex de Thiago Medina contó que desde el 17 de abril comenzaron a hablar todos los días y que incluso recibió flores y mariachis.

A fines de abril, él confirmó públicamente que estaban comenzando una relación y reconoció que ya se habían besado. También explicó que quería respetar los tiempos de Daniela y darle espacio por su situación personal y familiar.

Durante mayo, el vínculo se hizo cada vez más público. Tuvieron apariciones juntos, hablaron abiertamente de la relación y Daniela llegó a contar que había sido “una de las mejores citas” la salida que habían tenido.

Para junio, la relación había avanzado a tal punto que Daniela confirmó que tenían exclusividad, aunque aclaró que todavía estaba conociéndolo y que se veían aproximadamente una vez por semana.

Pero el romance fue muy breve. En junio, aproximadamente dos meses después de haber comenzado, ambos anunciaron la separación prácticamente al mismo tiempo. Daniela explicó que habían decidido continuar como amigos y agradeció el acompañamiento de sus seguidores.

Sobre por qué terminaron, ninguno de los dos dio públicamente una explicación concreta. Posteriormente, el periodista Fede Flowers aseguró que la decisión habría sido de Daniela y que ella habría definido a Nick como “desprolijo”; también circularon versiones sobre una posible infidelidad, pero eso quedó como una versión periodística y no fue confirmado por la pareja.