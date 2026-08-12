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Dos ex Gran Hermano Generación Dorada se enamoraron y confirmaron su romance

Dos exjugadores de Gran Hermano Generación Dorada anunciaron que están iniciando una relación. Lo sorpresivo es que él había estado en pareja recientemente y el vínculo había sido público y del ambiente.

12 ago 2026, 20:12
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Dos ex Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sorprendieron al confirmar su romance y blanquear así una relación que, hasta ahora, se había mantenido lejos de las cámaras. Se trata de Nick Sicaro y Lolo Poggio, quienes decidieron dar un paso más en su vínculo y compartir públicamente la noticia con sus seguidores.

La noticia llamó especialmente la atención porque, hasta hace poco tiempo, él estaba vinculado sentimentalmente con Daniela Celis. Sin embargo, aquella relación siempre despertó dudas entre los seguidores del reality, ya que muchos consideraban que podía tratarse de una estrategia para sostener el juego frente a las cámaras en un contexto de repechaje.

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“¿Están enamorados uno de otro?”, les consultaron en Todo lo Contrario durante el momento en que decidieron blanquear su relación. “ ”, respondieron ambos, mientras recibían una lluvia de aplausos y celebraban junto a quienes los acompañaban.

La conversación continuó y llegó la pregunta inevitable sobre cómo había comenzado el vínculo. “¿Cómo surgió esto? ”, quisieron saber. Lolo tomó la palabra y contó que la atracción había aparecido desde que compartieron la experiencia dentro de la casa, aunque en ese momento la situación era diferente.

En la casa, él me había gustado ahí. Después yo salí y había otra situación, respeto y nada sucedió ”, explicó, dejando en claro que, pese a que existía interés desde el comienzo, decidió respetar el vínculo de Sicaro con Celis y no avanzar en aquel momento.

Cómo fue la relación de Daniela Celis y Nick Sicaro

El vínculo comenzó después de que ambos coincidieran en el entorno de Gran Hermano. La química apareció durante las participaciones de Nick en el streaming de Telefe: Daniela contó que, cuando lo tuvo sentado a su lado, se puso nerviosa y notó inmediatamente una atracción entre los dos.

Después de esos primeros encuentros, Nick tomó la iniciativa y le escribió para invitarla a verse fuera del estudio. La relación avanzó con citas, mensajes y distintos gestos románticos. La ex de Thiago Medina contó que desde el 17 de abril comenzaron a hablar todos los días y que incluso recibió flores y mariachis.

A fines de abril, él confirmó públicamente que estaban comenzando una relación y reconoció que ya se habían besado. También explicó que quería respetar los tiempos de Daniela y darle espacio por su situación personal y familiar.

Durante mayo, el vínculo se hizo cada vez más público. Tuvieron apariciones juntos, hablaron abiertamente de la relación y Daniela llegó a contar que había sido una de las mejores citas la salida que habían tenido.

Para junio, la relación había avanzado a tal punto que Daniela confirmó que tenían exclusividad, aunque aclaró que todavía estaba conociéndolo y que se veían aproximadamente una vez por semana.

Pero el romance fue muy breve. En junio, aproximadamente dos meses después de haber comenzado, ambos anunciaron la separación prácticamente al mismo tiempo. Daniela explicó que habían decidido continuar como amigos y agradeció el acompañamiento de sus seguidores.

Sobre por qué terminaron, ninguno de los dos dio públicamente una explicación concreta. Posteriormente, el periodista Fede Flowers aseguró que la decisión habría sido de Daniela y que ella habría definido a Nick como “desprolijo”; también circularon versiones sobre una posible infidelidad, pero eso quedó como una versión periodística y no fue confirmado por la pareja.

     

 

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