La China Suárez publicó una foto con Mauro Icardi que podría tocarle una fibra sensible a Wanda Nara

Por qué Mauro Icardi podría perder el contacto con sus hijas

La batalla judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a tener movimiento en los tribunales, luego de que Ana Rosenfeld, abogada de la empresaria, presentara nuevas solicitudes vinculadas con sus dos hijas.

El escrito fue revelado en DDM (América TV), donde Tatiana Schapiro detalló los puntos centrales y explicó que la presentación estaría relacionada con el conflicto por la documentación de las menores.

La letrada justificó su intervención en la necesidad de proteger a las niñas ante determinadas conductas del futbolista. “Vengo a solicitar con carácter urgente y con carácter cautelar la adopción de medidas de protección respecto de las niñas ante la conducta desplegada por su progenitor, Mauro Icardi”, leyó Schapiro en el programa.

Según lo expuesto al aire, la defensa de Wanda sostiene que los hechos habrían afectado emocionalmente a las menores y que requieren una respuesta inmediata de la Justicia. La periodista continuó: “Dicha conducta ha generado en las niñas un estado de angustia, temor y afectación emocional que requiere inmediata intervención judicial”.

Schapiro precisó que Rosenfeld hace alusión al episodio de los pasaportes. En ese marco, la abogada pidió que la empresaria quede a cargo del cuidado de las niñas y que el padre sea sometido a evaluaciones profesionales. “Solicito cuidado exclusivo de las niñas a favor de su madre, suspensión cautelar de la responsabilidad parental del señor Icardi, realización de pericias psicológicas y psiquiátricas al progenitor”, agregó.

“Suspensión de las llamadas telefónicas, WhatsApp, videollamadas y encuentros personales hasta tanto existan conclusiones en relación a su conducta y a las formas de dirigirse a las menores”, recalcó, y opinó: “Esto es tremendo”. El pedido también incluye limitar de manera provisoria cualquier contacto entre el jugador y sus hijas mientras se investiga lo ocurrido y se analiza su comportamiento.

Otro punto del documento exige que el exfutbolista realice una capacitación sobre violencia familiar y de género. “Se intima al señor Icardi a realizar un curso especializado en violencia familiar y violencia de género”, leyó Schapiro, y añadió: “La conducta del progenitor excede una mera diferencia entre adultos durante la incidencia vinculada con la documentación del viaje, comunicándose con las menores, diciéndoles que su madre las habría secuestrado y colocándolas en una situación de presión emocional”.