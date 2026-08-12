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Un argentino huía del terremoto en Colombia y sufrió un inesperado ataque: "Me moría"

Hugo Kogan, actor y director teatral marplatense, se encontraba en Manizales cuando comenzó el terremoto de magnitud 7,4. Mientras buscaba un lugar donde refugiarse, fue sorprendido por algo peligroso e inesperado.

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Un argentino huía del terremoto en Colombia y sufrió un inesperado ataque.

Un argentino huía del terremoto en Colombia y sufrió un inesperado ataque.

El devastador terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Colombia dejó historias dramáticas en diferentes puntos del país. Una de ellas tuvo como protagonista a un argentino que, mientras intentaba ponerse a salvo del movimiento sísmico, sufrió un inesperado segundo episodio que también puso en riesgo su vida: fue atacado por un enjambre de abejas y terminó internado de urgencia.

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El móvil de A24 llegó a Colombia. (Foto: archivo).

La víctima es Hugo Kogan, actor y director teatral de Mar del Plata, quien se encontraba en la ciudad de Manizales por motivos laborales. El argentino recibió más de 50 picaduras en distintas partes del cuerpo y comenzó a sufrir vómitos y náuseas, por lo que tuvo que recibir asistencia médica.

El episodio ocurrió durante el terremoto que sacudió el lunes el suroeste y la región cafetera de Colombia y que, según la última actualización, ya provocó al menos 254 muertes, además de cientos de heridos y enormes daños materiales en Cali, Pereira, Quibdó y Manizales.

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Estaba desayunando cuando comenzó el terremoto

Kogan había llegado a Manizales el domingo procedente de Bogotá, ciudad a la que había viajado por cuestiones vinculadas con su actividad profesional.

El lunes por la mañana se encontraba en el restaurante del hotel cuando comenzó a sentir los primeros movimientos. Después de los temblores iniciales, le indicaron que debía abandonar el establecimiento y dirigirse hacia un sector abierto próximo a la Catedral Basílica de Manizales, una de las construcciones que resultaron afectadas por el terremoto.

Pero mientras intentaba ponerse a resguardo ocurrió algo que no esperaba. Un nuevo movimiento sísmico habría alterado enjambres de abejas instalados en una de las estructuras de la zona. Los insectos comenzaron a dispersarse entre las personas que estaban en el lugar.

Empezaron a volar entre la gente. Al principio eran muy pocas, pero se fueron sumando y a mí me agarró un enjambre. Me picotearon por todos lados”, relató Kogan en declaraciones al diario marplatense La Capital.

Más de 50 picaduras y una internación de urgencia

Qué significa si ves abejas merodeando tu casa y por qué se considera algo bueno. (Foto: Archivo)

Qué significa si ves abejas merodeando tu casa y por qué se considera algo bueno. (Foto: Archivo)

La situación rápidamente se volvió preocupante. Después del ataque, el argentino comenzó a experimentar vómitos y náuseas. Ante el empeoramiento de su cuadro, tuvo que ser trasladado a un centro médico de Manizales.

Allí, los profesionales comenzaron a revisar su cuerpo y comprobaron la magnitud del ataque: le retiraron más de 50 aguijones.

Según contó el propio Kogan, el médico que lo atendió le explicó que una circunstancia resultó determinante para evitar consecuencias mucho más graves: no era alérgico a las picaduras. “El médico me dijo que zafé porque no soy alérgico a nada. Si no, en cinco minutos me moría”, recordó.

El argentino permaneció internado durante todo el día y finalmente recibió el alta esa misma noche. Los médicos le indicaron un tratamiento con corticoides y antibióticos.

Recién después de regresar al hotel pudo dimensionar lo que había ocurrido a su alrededor. “Recién en ese momento empecé a tomar conciencia de la envergadura del terremoto”, explicó.

Cómo quedó Manizales después del terremoto

Ya recuperado del ataque de las abejas, Kogan pudo recorrer parte de la ciudad y observar los daños provocados por el terremoto.

Está todo vallado por precaución, porque se pueden desprender cornisas de los edificios. No te dejan ir al centro, hay toque de queda desde las 20 hasta las 6 y a la noche no hay luz, salvo algunas excepciones como el hotel donde yo paro”, detalló.

Manizales se encuentra entre las ciudades fuertemente afectadas por el movimiento. El terremoto también provocó una enorme destrucción en Pereira y Cali, mientras que el departamento de Chocó, donde estuvo ubicado el epicentro, enfrenta dificultades adicionales por los cortes de electricidad, las comunicaciones y los problemas para llegar a comunidades aisladas.

Kogan, en tanto, continúa recuperándose y espera poder regresar a la Argentina el domingo 23 de agosto, fecha para la que tiene previsto su vuelo.

El director cuenta con una extensa trayectoria en el teatro independiente marplatense. En 2013, el Concejo Deliberante de General Pueyrredon lo distinguió como “Vecino Destacado” de Mar del Plata por su trayectoria actoral y su aporte al teatro independiente.

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