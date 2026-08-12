Una carrera contrarreloj para encontrar sobrevivientes

Terremoto en Colombia: ya son 254 los muertos y continúa la búsqueda desesperada de sobrevivientes. (Foto: Reuters)

Bomberos, integrantes de la Cruz Roja, policías, militares y cientos de voluntarios trabajan entre montañas de concreto, hierros retorcidos y estructuras inestables.

En algunos puntos, las máquinas excavadoras permiten retirar grandes bloques. En otros, los rescatistas deben avanzar cuidadosamente y hasta remover materiales con sus propias manos ante la posibilidad de encontrar personas con vida.

En Pereira, uno de los lugares más golpeados, los equipos recorren las ruinas pidiendo silencio para detectar cualquier señal procedente debajo de los edificios.

“Somos un grupo de rescate, si alguien me escucha, emita un ruido”, gritaba uno de los socorristas mientras buscaba sobrevivientes en los restos de un edificio de cuatro pisos que se desplomó en el centro de la ciudad.

El operativo mantiene todavía una expectativa crucial. José Fernando Usma, líder de un equipo de rescate de la Cruz Roja que llegó hasta Pereira, explicó que permanecía abierta una ventana de aproximadamente 24 horas en la que todavía existían esperanzas de encontrar sobrevivientes.

La dimensión de la emergencia movilizó además a numerosos vecinos y voluntarios, que se incorporaron espontáneamente a las tareas de asistencia. Reportes desde Pereira describen una intensa participación ciudadana junto con bomberos y organismos de emergencia.

“Ya han sacado a varias personas, unas vivas y otras muertas. Todavía no lo creo. Ayer a esta misma hora los saludé y hoy ya no están. Es muy doloroso”, contó Fernanda Gaviria, una comerciante de 33 años que vive frente a uno de los edificios destruidos.

La mujer también explicó que debió dormir en un parque debido a los graves daños que sufrió el edificio en el que reside.

El aeropuerto de Pereira permanece cerrado, mientras que la Aeronáutica Civil comenzó una reapertura gradual de las terminales aéreas de Quibdó, Armenia, Cartago, Buenaventura y Manizales.

Rescataron con vida a una mujer entre los escombros en Cali

Rescataron con vida a una mujer entre los escombros en Cali. (Foto: Reuters)

En Cali, tercera ciudad más poblada de Colombia, la situación también es crítica. El último balance de la alcaldía citado por Reuters daba cuenta de 95 muertos, 949 heridos y 45 estructuras completamente colapsadas.

Uno de los operativos más intensos se desplegó en el complejo de apartamentos Torres del Limonar, ubicado en el barrio Ciudad Capri, en el sur de Cali. Allí se produjo una de las pocas noticias alentadoras dentro de la tragedia.

Los rescatistas consiguieron sacar con vida a Diana Marcela Troncoso de entre los escombros. El operativo provocó gritos de celebración entre quienes seguían la búsqueda y los bomberos levantaron los brazos antes de que la mujer fuera trasladada en camilla hasta una ambulancia.

Sin embargo, el panorama sanitario continúa siendo crítico. El secretario de Salud Pública de Cali, Germán Escobar, aseguró que la morgue de la ciudad había alcanzado su capacidad, mientras seguían recuperándose cuerpos.

Hospitales, escuelas y templos dañados por el terremoto

La catástrofe no afectó únicamente viviendas particulares. Hospitales, establecimientos educativos, templos religiosos y otras construcciones públicas sufrieron daños, complicando todavía más la respuesta ante la emergencia.

También se reportaron cierres de carreteras y problemas en diferentes vías de comunicación.

En el departamento de Chocó, donde se ubicó el epicentro, comunidades indígenas de regiones selváticas permanecen sin electricidad y otros servicios básicos, lo que dificulta el acceso de los equipos de emergencia.

La gobernación reportó al menos 14 muertos y numerosos edificios destruidos en Quibdó, aunque el aislamiento de algunas localidades dificulta obtener un balance definitivo.

Toque de queda y más militares por temor a saqueos

A la emergencia humanitaria se sumaron problemas de seguridad. Las autoridades decretaron toques de queda por segunda noche consecutiva en Cali y Pereira después de que surgieran amenazas y denuncias relacionadas con posibles saqueos.

En paralelo, se reforzó el despliegue de las Fuerzas Armadas y de la Policía. El Gobierno busca garantizar el funcionamiento de los corredores humanitarios y permitir el ingreso de equipos de rescate, medicamentos, alimentos y otros insumos esenciales.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, sostuvo que las prioridades son salvar vidas, asegurar el desplazamiento de los rescatistas, distribuir suministros médicos e instalar hospitales de campaña.

El presidente Abelardo de La Espriella recorrió las zonas destruidas

El terremoto representa además la primera gran crisis que enfrenta Abelardo de La Espriella, quien asumió la Presidencia apenas tres días antes de la catástrofe.

El mandatario viajó a Pereira y Manizales para recorrer algunos de los sectores más afectados y anunció alivios económicos en las tarifas de los servicios públicos para los damnificados.

“Una tragedia como esta enluta a toda Colombia, pero eso no será obstáculo para que entre todos saquemos a esta bella región adelante”, sostuvo durante una declaración en Pereira.

La emergencia provocó, sin embargo, diferencias en los balances oficiales. Mientras De La Espriella había mencionado inicialmente 181 fallecidos, los datos recopilados posteriormente entre alcaldías, gobernaciones y otras entidades elevaron el balance por encima de las 250 víctimas. Medios internacionales también informaron que el recuento llegó a 254 fallecidos.

Estados Unidos, la Unión Europea y el BID anunciaron ayuda

La respuesta internacional comenzó a crecer mientras Colombia intenta dimensionar los daños. Estados Unidos anunció 15,5 millones de dólares destinados a refugios de emergencia, alimentos, protección y evaluación de daños.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en tanto, puso a disposición 50 millones de dólares para colaborar con la reconstrucción, en caso de que el Gobierno colombiano solicite esos fondos.

Este miércoles se sumó la Unión Europea, que anunció una asistencia de 2 millones de euros -unos 2,3 millones de dólares- para las comunidades de las zonas más golpeadas.

“Mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate, la UE está apoyando a Colombia en todo lo posible”, anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Además, distintos países ofrecieron asistencia humanitaria y técnica para enfrentar la emergencia.

El recuerdo del devastador terremoto de 1999

La magnitud de la destrucción volvió inevitable la comparación con el terremoto del Eje Cafetero de 1999, una de las mayores catástrofes naturales de la historia reciente de Colombia.

Aquel desastre provocó más de 1.000 muertes y dejó enormes daños en Armenia, Pereira y otras localidades de la región.

Ahora, más de dos décadas después, varias de esas ciudades vuelven a enfrentar una tragedia sísmica.

Mientras el balance de víctimas continúa actualizándose, la prioridad sigue puesta debajo de los edificios derrumbados: cada hora resulta decisiva para encontrar sobrevivientes.