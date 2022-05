Elon Musk gastó una fortuna por Twitter... ¿Y ya piensa en venderla?

wall Street Journal y Elon musk.jpg El WAll Street Journal dice que el mega millonario Elon Musk, ya piensa en vender Twitter (Foto: WSJ)

¿Una venta rápida?

Todavía nadie sabe qué cambios piensa instrumentar Elon Musk en Twitter. Sin embargo, una versión calificada dice que el objetivo final del megamillonario es....venderla.

Así lo publicó un medio tan serio como es el Wall Street Journal. Según el diario especialista en finanzas y economía, Elon Musk ya tiene anotada en su agenda una posible fecha para deshacerse de Twitter.

Según el diario, Musk tiene un permanente contacto con fondos de inversión privada. Justamente, algunos de ellos lo ayudaron a pagar los fondos para la compra.

Elon Musk dijo en una entrevista que podía pagarlo si era necesario en efectivo. Dinero le sobra, porque tiene una fortuna personal superior a los US$ 240.000 millones. Pero prefirió la opción del financiamiento para quedarse con la totalidad del paquete accionario de Twitter.

El Wall Street Journal recuerda una de las primeras cosas que tiene Musk a su alcance para hacer transformaciones. La compañía dejará de estar obligada a hacer públicos sus números en Wall Street. Así podrá encarar todos los cambios que quiera rápidamente. Según el WSJ, Musk buscará la manera más eficaz para incrementar la rentabilidad en el menor tiempo posible.

Hay que tener en cuenta que con su compra, las acciones ahora superaron el valor de US$54,50 una cifra muy superior a la que tenían cuando Musk era apenas un crítico del funcionamiento de Twitter y amenazaba con crear una empresa que sea su competidora.

Siempre según el Wall Street Journal, elevar todavía más la rentabilidad de la compañía del pajarito azul la haría más apetecible por futuros compradores. Un negocio redondo: comprarla, venderla en poco tiempo y ganar una fortuna que se sume a los ingresos del hombre más rico del mundo.

twitter sede.jpg Elon Musk acaba de comprar Twitter pero ya estaría decidido a venderlo en un plazo de tres años (Foto: Archivo)

Mientras tanto... será el nuevo CEO

Esta noticia tal vez sea la que menos sorprenda. Cuando el fundador de Twitter, Jack Dorsey se alejó de la conducción, eligió a su "heredero": Parag Agrawal, nacido en la India.

Pero Agrawal tuvo un ligero "error de cálculo". Elon Musk cambió de estrategia y abandonó la idea de competir contra Twitter. Dio dos pasos que fueron fatales para Agrawal.

Primero compró el 9,2% de las acciones, pasó a ser le accionista principal y parecía que se iba a sumar al directorio ejecutivo. Pero Musk declinó sumarse al board. El primero que salió a celebrar la noticia fue el propio Agrawal. Lo hizo con diplomacia al decir que la empresa siempre está dispuesta a escuchar a todos sus socios y más al principal accionista. Pero lo que Agrawal no sabía es que la jugada siguiente de Musk iba a ser comprarse toda la empresa.

Cuando Musk pasó a ser el único dueño, los días de Agrawal quedaron marcados. Ahora, Elon Musk será no solo el dueño, también se desempeñará como el CEO de Twitter. Algo que se cae de maduro, ¿quién otro que el dueño del 100% de la empresa es el indicado para dirigirla y tomar decisiones? Agrawal, definitivamente, sobra.

¿Ordenar y transformar para vender?

Por el momento, Musk no ha dado muchas pistas concretas de lo que planea hacer con Twitter. A su postura conocida de eliminar cualquier forma de censura en los contenidos - eliminar los protocolos de conducta - agregó en estos días algo más: estudiar la manera para hacer que quienes reproduzcan el contenido de los mensajes que circulan por Twitter deban pagar por ello. Una suerte de "copyright".

Como Musk no es ningún improvisado, el WSJ asegura que ya tendría el cronograma para la transformación y futura venta.

El Journal dice que como parte de la transformación accionaria o de capital, aparece un grupo de 19 inversores que aportan US$ 7.140 millones (de los US$ 44.000 millones). La mayor contribución proviene del Príncipe al-Waleed bin Talal de Arabia Saudita, quien acordó retener una participación en Twitter valorada en US$ 1.900 millones luego de la toma de posesión de Musk.

El jeque árabe dijo que Elon Musk es la persona indicada para ser el CEO que transforme a Twitter.

Durante la primera parte de este 2022 se completará el esquema de la compra de Twitter. Al mismo tiempo de las transformaciones avanzará con el plan de venta. Que debería estar listo a fines de 2022 y así arrancar el 2023. Entonces, tres años más tarde a contar desde hoy, Musk espera tener los dos resultados que se propuso: mejorar y transformar a Twitter como red social. Con eso, el pajarito azul habrá volado mucho más alto. Estará en mejores condiciones para salir a la venta. En 2025 podría ser el momento indicado.

Elon Musk no ha dicho una palabra sobre esta maniobra formidable de compra y venta tán rápida. Pero en este caso, el mensajero, el Wall Street Journal, es confiable.