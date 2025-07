En medio de las negociaciones por un alto el fuego en Gaza, Hamas confirmó que liberará a 10 rehenes

manifestantes-exigen-la-liberacion-de-todos-los-rehenes-frente-al-consulado-de-israel-en-nueva-york-en-medio-del-conflicto-en-gaza-foto-reuterseduardo-munoz-FLQTV5KQB3765R7ONODERA34LM Manifestantes exigen la liberación de todos los rehenes frente al consulado de Israel en Nueva York, en medio del conflicto en Gaza. (Foto: REUTERS)

Estas demandas, hasta el momento, no fueron plenamente aceptadas por Israel. El gobierno israelí se mantiene firme en su postura de continuar las operaciones militares hasta recuperar la totalidad de los rehenes y debilitar a las facciones armadas de Hamas.

Hamas marcó las diferencias con Netanyahu

Las tensiones diplomáticas aumentaron tras las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien reiteró que su gobierno no se detendrá hasta liberar a todos los cautivos y “lograr la rendición de Hamas”. Ante esta postura, el alto dirigente del grupo, Izat al Rishq, respondió con dureza.

“El único camino para recuperar a los prisioneros es a través de un acuerdo serio con la resistencia”, sostuvo Al Rishq en una entrevista con el diario palestino Filastin. Para él, las afirmaciones de Netanyahu no tienen fundamento real: “Sus palabras reflejan una derrota psicológica. No se ajustan a la realidad que vive Gaza”.

El portavoz aseguró que Hamas no aceptará ninguna solución que no incluya garantías claras de seguridad para la población palestina. “La resistencia impondrá las condiciones. Gaza no se rendirá”, afirmó, en una de las declaraciones más contundentes desde que comenzaron las negociaciones actuales.

A pesar de los intentos diplomáticos liderados por Egipto y Catar, los mediadores que buscan paz, el proceso se encuentra en una fase extremadamente frágil.

No obstante, los mediadores celebraron el anuncio de Hamas como un paso positivo hacia la desescalada, pero advirtieron que sin avances en los demás puntos del acuerdo, no habrá cambios sustanciales sobre el terreno. Israel, por su parte, aún no emitió una respuesta oficial al anuncio del grupo, y mantiene sus operaciones en distintos sectores del enclave.