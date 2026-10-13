Insólito: revelan las confusas llamadas al 911 cuando falló la ejecución de Christa Pike

Permaneció en esa condición crítica durante 6 días hasta que despertó. Ahora, todo es una incertidumbre. La ley permite que se vuelva a intentar su ejecución, mientras su defensa plantea que es una abierta violación a los derechos humanos. En tanto, se suma el debate por esos llamados al 911, en donde queda claro la falta de idoneidad de quienes estaban de un lado y del otro de la línea para emergencias.

El 911 y la prisión fallaron en dar la ayuda inmediata a Christa Pike, la mujer que sobrevivió a la pena de muerte por inyección letal. (Foto: A24.com)

¿Una broma? ¿El llamado al 911 o la fallida ejecución?

Si al día de hoy, Christa Pike sigue con vida, es porque su cuerpo tiene una resistencia inimaginable. En la noche del 30 de septiembre recibió no una sino dos inyecciones letales para cumplir con su condena a muerte. Fue necesario repetir la dosis porque la primera no cumplió con el objetivo de matarla. Y luego de la segunda, a la que también resistió, comenzó otra batalla, inimaginable. Los llamados de ayuda al 911 - el servicio de urgencias - presentaron una serie de incongruencias que retrasaron la ayuda inmediata que necesitaba una mujer moribunda sobre una camilla en una prisión estatal.

La asistencia médica de emergencia para Christa Pike se demoró más de 30 minutos debido a una confusión entre los funcionarios penitenciarios y los equipos de emergencia. Es lo que queda en claro luego de escuchar las grabaciones de las llamadas al 911 difundidas el 12 de octubre, que reconstruyeron los momentos posteriores al fallido procedimiento. Como la mujer sobrevivió a las dos inyecciones, pero respiraba con suma dificultad, necesitó atención hospitalaria urgente. Pero entonces, surgieron los problemas a ambos lados de la línea del 911.

Una llamada de emergencia que fue considerada falsa

Según las transcripciones difundidas por las autoridades de comunicaciones de emergencia de Nashville y obtenidas por Associated Press, la primera llamada al 911 se realizó a las 20.40, aproximadamente una hora después de iniciado el intento de ejecución.

La persona que llamó explicó que el estado había intentado ejecutar a una mujer, que le habían administrado 10 gramos de pentobarbital y que todavía seguía con vida. Por ese motivo, solicitó una ambulancia. Aunque sonara increíble, era la más absoluta realidad.

Sin embargo, el operador pidió un código de verificación que el interlocutor no pudo proporcionar. Ante la falta de esa clave generó dudas sobre la legitimidad del pedido y desencadenó una serie de consultas entre los servicios de emergencia y los responsables de la prisión.

A las 21.03, es decir, casi media hora más tarde, un operador comunicó que sus superiores habían determinado que se trataba de una llamada falsa y afirmó que no se necesitaba asistencia médica en el establecimiento penitenciario. Nada más alejado de la verdad. Christa Pike agonizaba y necesitaba de inmediato ayuda.

La confusión continuó durante varios minutos. Recién cerca de las 21.11, los funcionarios de la prisión confirmaron que la emergencia era real y permitieron el ingreso de los equipos de respuesta. Una ambulancia y varios vehículos de bomberos llegaron al edificio alrededor de las 21.14. Es decir, casi una hora más tarde de la fallida ejecución.

El traslado al hospital y las consecuencias de la ejecución fallida

La situación de Pike era crítica. Después del procedimiento, permaneció inconsciente y conectada a un respirador durante varios días. Sus abogados señalaron que, cuando recuperó la conciencia, todavía sufría importantes secuelas y necesitaba asistencia médica.

Los especialistas investigan qué pudo haber ocurrido durante la administración del pentobarbital. Entre las hipótesis figuran problemas con la colocación de las vías intravenosas o la filtración de la sustancia hacia los tejidos en lugar de ingresar correctamente al torrente sanguíneo.

La defensa también había advertido antes de la ejecución sobre problemas médicos que podían complicar el procedimiento, entre ellos una alteración de la sangre que favorece la formación de coágulos.

Una investigación que abre nuevos interrogantes

El caso generó cuestionamientos sobre los protocolos penitenciarios y la respuesta ante emergencias durante una ejecución. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió nuevos procedimientos mientras se realiza una revisión de lo ocurrido. Para todos los condenados a muerte en ese distrito.

Pike fue condenada a muerte por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer, cometido en 1995, cuando ambas eran jóvenes. Después de tres décadas en el corredor de la muerte, su supervivencia abrió un escenario legal incierto: todavía no está claro si el estado intentará ejecutarla nuevamente.

La demora en la atención médica suma ahora otro interrogante a un caso que ya había puesto bajo escrutinio el sistema de inyección letal estadounidense.

Estudian sanciones para el 911 y el instituto penitenciario

Se abren acciones legales a favor de la defensa, cuyos abogados argumentan que la situación constituye una violación a las protecciones constitucionales contra castigos crueles e inusuales bajo la Octava Enmienda. Las deficiencias en el procedimiento, combinadas con una demora de más de 30 minutos en brindar asistencia médica, fortalecen los recursos jurídicos para intentar frenar futuros intentos de ejecución o buscar la conmutación de la condena.

Finalmente, se contemplan investigaciones independientes sobre el personal involucrado. Tanto para los incrédulos funcionarios del 911como para los integrantes del Departamento Correccional.

Los funcionarios directamente responsables de emitir información errónea a los servicios de emergencia - al desestimar la llamada como una broma o alarma falsa mientras la reclusa agonizaba - podrían enfrentar medidas disciplinarias severas, destituciones o procesos por mala conducta oficial.