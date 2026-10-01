Cómo sigue Christa Pike tras sobrevivir a dos intentos de ejecución con inyección letal

La jornada estuvo atravesada por más de nueve horas de disputas y demoras judiciales. El Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito Federal suspendió inicialmente el procedimiento, pero posteriormente la Corte Suprema de Estados Unidos revirtió esa decisión por seis votos contra tres.

Según los periodistas que presenciaron la ejecución, las cortinas de la cámara se abrieron a las 19:27. Antes de que comenzara la administración de los fármacos, Pike mantuvo contacto con su asesor espiritual y cantó junto a él. Minutos después comenzó una secuencia que generó interrogantes sobre el procedimiento.

A las 19:34, Pike manifestó que sentía que su brazo estaba “a punto de reventar” y preguntó si aquello era normal y los testigos indicaron que las cortinas fueron cerradas por primera vez a las 19:46, cuando la condenada todavía seguía con vida. Tres minutos más tarde volvieron a abrirse. Pike permanecía con vida y, según los periodistas presentes, respiraba y roncaba con la boca abierta.

Las cortinas volvieron a cerrarse cerca de las 20:05. Catherine Sweeney, periodista de WPLN, aseguró que cuando los testigos fueron retirados del lugar a las 20:53 todavía podía escucharse la respiración de Pike. Posteriormente, una ambulancia llegó a la prisión y la mujer fue trasladada a un hospital.

Cómo está Christa Pike, la condenada que sobrevivió a dos intentos de ejecución. (Foto: Reuters)

La denuncia de los abogados de Christa Pike

La defensa también cuestionó las dificultades que tuvo para conocer lo que estaba ocurriendo dentro de la cámara de ejecución y para comunicarse con los tribunales. Según Ferrell, cuando comenzaron a colocar las vías intravenosas, Spivey fue retirado del lugar y llevado al sector donde se encontraban los periodistas. Desde allí debía contar con acceso telefónico, pero el sistema de comunicación no habría funcionado correctamente.

Los abogados intentaron entonces comunicarse con la oficina del gobernador Bill Lee y con la Corte Suprema de Tennessee. Según su relato, no obtuvieron una respuesta inmediata y el número de emergencia los derivó a un buzón de voz.

May Martínez, madre de Colleen Slemmer. (Foto: The New York Times)

Ferrell calculó que necesitaron entre 15 y 20 minutos para conseguir acceso al tribunal mientras continuaba el procedimiento. Pike fue sentenciada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años, con quien participaba de un programa de capacitación laboral en Knoxville.

Según la acusación, Pike actuó junto con Tadaryl Shipp y Shadolla Peterson para llevar a Slemmer hasta un lugar apartado, donde la joven fue golpeada y atacada con distintas armas. Tras permanecer durante décadas en el corredor de la muerte, Pike tenía previsto ser ejecutada mediante una inyección letal de pentobarbital.

Tennessee suspendió las ejecuciones tras el fallido procedimiento

Después de lo ocurrido, el gobernador Bill Lee ordenó suspender las ejecuciones programadas en Tennessee durante el resto del año y dispuso una revisión externa para determinar qué falló durante el procedimiento. “Nadie deseaba que ocurriera lo de anoche. Es una tragedia y me resulta profundamente inquietante que esto haya sucedido en este estado”, declaró Lee.

Los abogados de Pike reclamaron ahora que su condena a muerte sea conmutada y anticiparon que podrían realizar nuevas presentaciones judiciales vinculadas con lo sucedido. “Queremos asegurarnos de que Christa se recupere y pueda opinar sobre lo que quiere”, señaló Ferrell.