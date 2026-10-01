En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Estados Unidos
Muerte
Pena de muerte

Cómo sigue Christa Pike tras sobrevivir a dos intentos de ejecución con inyección letal

La mujer, de 50 años, permanece internada en Tennessee y sus abogados denunciaron irregularidades. El gobernador ordenó suspender las penas de muerte previstas para el resto del año.

Pike se encontraba en estado crítico e inconsciente. (Foto: Reuters).

Pike se encontraba en estado crítico e inconsciente. (Foto: Reuters).

Christa Pike, una mujer condenada a muerte en Tennessee, Estados Unidos, permanece en estado crítico después de sobrevivir a dos intentos de ejecución mediante una inyección letal de pentobarbital en la prisión de máxima seguridad Riverbend, en Nashville. Sus abogados denunciaron irregularidades.

Leé también Quién es Christa Pike y por qué será ejecutada este miércoles en Tennessee
Quién es Christa Pike, la mujer que será ejecutada en Tennessee. (Foto: The Tennessean, Lisa Nipp)

La mujer, de 50 años, tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital después de que el procedimiento no lograra causarle la muerte. Sus abogados aseguraron que actualmente recibe atención médica para salvarle la vida y cuestionaron duramente cómo se llevó adelante la ejecución.

Christa está viva en este momento”, confirmó su abogado Randy Spivey durante una conferencia de prensa virtual. “No tenemos un pronóstico ni mucha información sobre su salud, pero sabemos que está recibiendo atención médica para salvarle la vida”, agregó.

De acuerdo con la información difundida por TMZ, Pike se encontraba en estado crítico e inconsciente, aunque no estaría en coma. Sus abogados aclararon que todavía no habían podido verla ni mantener contacto con ella. Tennessee había programado la ejecución para el miércoles 30 de septiembre. De haberse concretado, Pike habría sido la primera mujer ejecutada en ese estado en más de dos siglos.

La jornada estuvo atravesada por más de nueve horas de disputas y demoras judiciales. El Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito Federal suspendió inicialmente el procedimiento, pero posteriormente la Corte Suprema de Estados Unidos revirtió esa decisión por seis votos contra tres.

Según los periodistas que presenciaron la ejecución, las cortinas de la cámara se abrieron a las 19:27. Antes de que comenzara la administración de los fármacos, Pike mantuvo contacto con su asesor espiritual y cantó junto a él. Minutos después comenzó una secuencia que generó interrogantes sobre el procedimiento.

A las 19:34, Pike manifestó que sentía que su brazo estaba “a punto de reventar” y preguntó si aquello era normal y los testigos indicaron que las cortinas fueron cerradas por primera vez a las 19:46, cuando la condenada todavía seguía con vida. Tres minutos más tarde volvieron a abrirse. Pike permanecía con vida y, según los periodistas presentes, respiraba y roncaba con la boca abierta.

Las cortinas volvieron a cerrarse cerca de las 20:05. Catherine Sweeney, periodista de WPLN, aseguró que cuando los testigos fueron retirados del lugar a las 20:53 todavía podía escucharse la respiración de Pike. Posteriormente, una ambulancia llegó a la prisión y la mujer fue trasladada a un hospital.

Cómo está Christa Pike, la condenada que sobrevivió a dos intentos de ejecución. (Foto: Reuters)

Cómo está Christa Pike, la condenada que sobrevivió a dos intentos de ejecución. (Foto: Reuters)

La denuncia de los abogados de Christa Pike

La defensa también cuestionó las dificultades que tuvo para conocer lo que estaba ocurriendo dentro de la cámara de ejecución y para comunicarse con los tribunales. Según Ferrell, cuando comenzaron a colocar las vías intravenosas, Spivey fue retirado del lugar y llevado al sector donde se encontraban los periodistas. Desde allí debía contar con acceso telefónico, pero el sistema de comunicación no habría funcionado correctamente.

Los abogados intentaron entonces comunicarse con la oficina del gobernador Bill Lee y con la Corte Suprema de Tennessee. Según su relato, no obtuvieron una respuesta inmediata y el número de emergencia los derivó a un buzón de voz.

May Martínez, madre de Colleen Slemmer. (Foto: The New York Times)

May Martínez, madre de Colleen Slemmer. (Foto: The New York Times)

Ferrell calculó que necesitaron entre 15 y 20 minutos para conseguir acceso al tribunal mientras continuaba el procedimiento. Pike fue sentenciada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años, con quien participaba de un programa de capacitación laboral en Knoxville.

Según la acusación, Pike actuó junto con Tadaryl Shipp y Shadolla Peterson para llevar a Slemmer hasta un lugar apartado, donde la joven fue golpeada y atacada con distintas armas. Tras permanecer durante décadas en el corredor de la muerte, Pike tenía previsto ser ejecutada mediante una inyección letal de pentobarbital.

Tennessee suspendió las ejecuciones tras el fallido procedimiento

Después de lo ocurrido, el gobernador Bill Lee ordenó suspender las ejecuciones programadas en Tennessee durante el resto del año y dispuso una revisión externa para determinar qué falló durante el procedimiento. “Nadie deseaba que ocurriera lo de anoche. Es una tragedia y me resulta profundamente inquietante que esto haya sucedido en este estado”, declaró Lee.

Los abogados de Pike reclamaron ahora que su condena a muerte sea conmutada y anticiparon que podrían realizar nuevas presentaciones judiciales vinculadas con lo sucedido. “Queremos asegurarnos de que Christa se recupere y pueda opinar sobre lo que quiere”, señaló Ferrell.

En pocas palabras

  • Christa Pike: La mujer condenada a muerte en Tennessee, EE. UU., sobrevivió a dos intentos de ejecución mediante inyección letal.
  • Irregularidades: Sus abogados denunciaron fallas en el procedimiento y dificultades de comunicación mientras Pike era trasladada a un hospital en estado crítico.
  • Suspensión de ejecuciones: El gobernador de Tennessee ordenó frenar las penas de muerte programadas para el resto del año tras el fallido intento.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Estados Unidos Muerte Condena
Notas relacionadas
Iba a ser ejecutada este miércoles, pero una decisión de último minuto cambió todo: qué pasará con Christa Pike
Intentaron ejecutarla con dos inyecciones letales y sobrevivió: qué pasó con Christa Pike
Estaba en un crucero mientras la policía encontró a sus 4 hijos aterrados en el baño de su casa

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar